Команда школярів із Китаю нещодавно встановила новий рекорд Гіннеса, створивши найбільший у світі паперовий літак на дистанційному керуванні.

Про це пише Oddity Central.

Група учнів середньої школи «Шеньчжень Чжілі» під керівництвом Чжу Цзюньцзе, учня першого класу 16-ї групи, майже пів року працювала над створенням гігантського, але повністю функціонального радіокерованого паперового літака. У результаті їм вдалося побудувати модель із розмахом крил 6,06 метра та довжиною фюзеляжу 5,06 метра.

На початку цього місяця літак успішно пройшов випробування: він перебував у повітрі близько 15 хвилин, після чого безпечно приземлився. Саме цей політ дозволив команді офіційно встановити новий світовий рекорд.

«Ми просто хотіли використати найпростіші принципи створення паперових літачків у поєднанні з інженерними технологіями, щоб створити стійку модель надзвичайно великих розмірів», — розповів журналістам про свою початкову мотивацію Чжу Цзюньцзе, головний конструктор і пілот проєкту.

Найбільший у світі паперовий літак на радіокеруванні / © скриншот

Ідея встановити світовий рекорд виникла після успіху команди на Міжнародному конкурсі з проєктування літальних апаратів у Китаї. Торік у жовтні школярі здобули там чемпіонський титул і встановили національний рекорд, що надихнуло їх на ще амбітнішу мету.

Після проведення досліджень учасники команди з’ясували, що безпілотних дистанційно керованих паперових літаків із розмахом крил шість метрів на той момент ще не існувало. Саме тоді вони вирішили створити «найбільший на сьогодні дистанційно керований паперовий літак».

За словами керівника шкільного авіамодельного клубу Цзоу Гоюня, основна складність полягала саме в масштабах конструкції.

«Найбільшим викликом цього проєкту є саме його «надвеликий» характер», — сказав журналістам Цзоу Гоюнь, додавши, що в надвеликих літаках кожне зміщення поверхні крила на 1 градус і кожне зміщення центру ваги на 1 сантиметр безпосередньо впливає на підйомну силу та стабільність.

Попри те, що середній вік учасників команди становив лише 16 років, вони змогли впоратися з технічними завданнями, які часто є складними навіть для досвідчених фахівців авіаційної галузі.

Під час вибору матеріалів школярі зупинилися на легкій KT-пластині. Водночас вони зіткнулися з проблемою деформації конструкції, яка ставала дедалі помітнішою зі збільшенням площі покриття. Для розв’язання цього питання команда використала смужки з вуглецевого волокна для посилення ключових елементів літака, що дозволило досягти балансу між малою вагою та високою міцністю.

Працюючи над конструкцією, учасники також відмовилися від початкового задуму просто збільшити стандартну однометрову модель у шість разів. Після створення трьох поколінь прототипів вони дійшли до оптимальної конфігурації з фюзеляжем довжиною понад п’ять метрів і розмахом крил понад шість метрів, що допомогло спростити керування літаком.

«Ми хочемо, щоб цей проєкт став для китайської молоді символом наукових і технологічних інновацій, який продемонструє світові нашу мудрість і здатність до самостійних інновацій», — як повідомляється, сказав Чжу Цзюньцзе, коментуючи досягнення команди.

