Українець розсекретив, як зробив машину-диван: деталі зняв із моноколеса

Днями Мережу сколихнуло відео, на якому мешканець Заліщиків, що на Тернопільщині, їздить містом на блакитному дивані.

Винахідником такого диво-транспорту виявився переселенець зі Слов'янська Аркадій Фішман.

Інженер-технолог розповів Суспільному, як зробив таку машину. Так, чоловік привіз з рідного міста двигун, акумулятори та контролер. Ці деталі він зняв з іншого електротранспорту, який з собою взяти не зміг.

"Воно в мене лежало. Я думаю, що воно в мене без діла лежить, треба щось робити. Вирішив зробити щось цікаве, щоб підбадьорити людей. Думав, що б таке зробити, на чому буде зручно їздити. Як відомо, найзручніше – бути на дивані", – поділився Аркадій.

Фото: Суспільне

Як зазначив чоловік, деталі для дивана він зняв із моноколеса. Його він теж розробив сам. За словами Фішмана, таких коліс у світі є десь 4. Втім, його винахід відрізняється від них.

"Такого, як моє у світі немає. Світовий прототип по характеристиках мене не влаштовував. Він був заважкий, треба було його вдосконалювати. Війна змінила мої плани. Колесо можна використовувати, як транспорт. Чим саме моє колесо було унікальним, що в нього могло сісти дві людини, а не одна. Подібні колеса дуже великі, вони приблизно метр і вони незручні. Сідаєш, як в крісло. В мене велика спинка, ти відкинувся, можна вдвох їздити", - поділився він.

Фото: Суспільне

Втім, диваном це не було від початку. Аркадій придбав дошки та зробив конструкцію схожу на диван: "Я з дошок його зробив, під розміри. Диван би не підійшов, бо в нього ширина, висота, вага не та, яка мені потрібна була".

Фото: Суспільне

Приблизна довжина дивана – два метри, ширина – 80 сантиметрів, висота – понад метр. Винахідник поділився, що його транспортний засіб не підлягає жодній реєстрації, бо в законі вказані обмеження статутності двигуна три кіловати і обмеження швидкості 40 кілометрів на годину.

"Якщо менші параметри, то нічого не потрібно. Це як електровелосипед, а от якщо більше, то потрібна реєстрація", - зізнався він.

Зараз диван перебуває на ремонті.

Нагадаємо, колектив школи на Волині взявся допомагати військовим. Вчителі збираються майже щодня у невеличкій майстерні, де виготовляють розвантажувальні жилети, аптечки, плащі, і все, що потрібне для фронту.

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