Українець віз до Польщі в багажнику авто екземпляр рідкісного крокодила (фото, відео)

Українцю загрожує ув'язнення.

Українець намагався в'їхати до Польщі із опудалом рідкісного крокодила (підвид Osteolaemus tetraspis). Його виявили у багажнику прикордонники під час перевірки на польському пункті пропуску "Корчова".

Про це пише пресслужба податкової адміністрації в Жешуві.

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Саме такі короткохвості крокодили є дуже рідкісними, вони мешкають переважно у західній та центральній частинах Африки. Попри те, що це не жива рептилія, під дію охорони Вашингтонської конвенції CITES підпадають і частини та вироби, які виготовлені з таких тварин.

Українець же намагався незаконно перевезти екзотичний екземпляр до ЄС, оскільки не мав жодних дозволів і не задекларував його. Натомість, 44-річний чоловік заховав його у багажнику Peugeot серед інших речей.

Як зазначається, за подібне правопорушення чоловікові загрожує позбавлення волі від 3 місяців до 5 років.

Нагадаємо, під час огляду легкового автомобіля "Volkswagen", яким через пункт пропуску "Малий Березний" на виїзд з України їхав 50-річний громадянин Словаччини, прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками митниці завадили спробі незаконного вивезення за кордон партії книг, які, можливо, становлять культурну цінність.

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