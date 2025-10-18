- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 316
- Час на прочитання
- 2 хв
Українець після заробітків здивував TikTok несподіваною покупкою
Дмитро Ковбиш став зіркою TikTok, коли з гумором показав, що саме купив після чотирьох років роботи за кордоном.
Чоловік на ім’я Дмитро Ковбиш став зіркою TikTok завдяки своєму неповторному почуттю гумору. Після кількох років роботи за кордоном він похвалився «мрією», яку здійснив — купив телефон із камерою.
Своєю мрією він поділився в TikTok.
«На, дивися. Я тобі першому показую. Чотири роки, чотири роки на заробітках — і моя мрія здійснилася. Я собі купив телефон з камерою. Диви, як знімає», — сказав чоловік у відео, яке вже набрало понад 370 тисяч переглядів.
Як відреагувала мережа
Користувачі TikTok не змогли стримати сміх. У коментарях люди жартували, що чекали чогось грандіозного — наприклад, квартири, — а отримали добру порцію позитиву.
«Я думала, купив квартиру, а не телефон», — пише одна з користувачок.
«Ти успішний! Я вже 10 років на заробітках і не можу собі таке дозволити», — додає інший коментатор.
«Добре, що хоч на телефон вистачило, бо на тих заробітках і без штанів залишитись можна», — з гумором підсумував ще один глядач.
Попри простоту сюжету, відео Дмитра стало справжнім хітом у TikTok. Його щирість і самоіронія викликали хвилю симпатії серед українців, які впізнали себе у його жарті.
Нагадаємо, в мережі періодично набуває популярності курйозне відео, зняте ще 2016 року у британському містечку Ексмут. На ньому чайка намагається викрасти смартфон у компанії дівчат, які залишили його на піску, щоб записати ролик для TikTok.