Українець після заробітків здивував TikTok несподіваною покупкою

Чоловік на ім’я Дмитро Ковбиш став зіркою TikTok завдяки своєму неповторному почуттю гумору. Після кількох років роботи за кордоном він похвалився «мрією», яку здійснив — купив телефон із камерою.

Своєю мрією він поділився в TikTok.

«На, дивися. Я тобі першому показую. Чотири роки, чотири роки на заробітках — і моя мрія здійснилася. Я собі купив телефон з камерою. Диви, як знімає», — сказав чоловік у відео, яке вже набрало понад 370 тисяч переглядів.

18.10.25 Українець після 4 років за кордоном показав «мрію» — і розсмішив TikTok

Як відреагувала мережа

Користувачі TikTok не змогли стримати сміх. У коментарях люди жартували, що чекали чогось грандіозного — наприклад, квартири, — а отримали добру порцію позитиву.

«Я думала, купив квартиру, а не телефон», — пише одна з користувачок.

«Ти успішний! Я вже 10 років на заробітках і не можу собі таке дозволити», — додає інший коментатор.

«Добре, що хоч на телефон вистачило, бо на тих заробітках і без штанів залишитись можна», — з гумором підсумував ще один глядач.

Попри простоту сюжету, відео Дмитра стало справжнім хітом у TikTok. Його щирість і самоіронія викликали хвилю симпатії серед українців, які впізнали себе у його жарті.

