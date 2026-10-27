Українка купила дешевий будинок в Італії та стала "прислугою" для 23 котів (фото)

Українка купила будинок в Італії, а поруч оселилися 23 коти / © Instagram

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Українка купила будинок в італійському селі, але справжніми «господарями» території виявилися 23 коти.

Про кумедну історію вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Українка купила будинок в Італії за 18 тисяч євро

Тетяна Лисюк, яка живе в Італії, раніше розповідала, що придбала будинок за 8 км від міста Кампобассо. Житло було повністю готове до проживання — з ремонтом і меблями.

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Сам будинок коштував 18 тисяч євро, а разом із послугами нотаріуса, податками, юридичним супроводом та іншими витратами покупка обійшлася приблизно у 30 тисяч євро.

«Поки всі роками збирають на перший внесок або беруть іпотеку на 30 років, ми вирішили ризикнути. Наш будинок коштував 18 тисяч євро. Це цілий дім, де є вже все, щоб заїхати та жити», — розповідала Тетяна.

Однак після переїзду українка виявила несподіваний «нюанс» — поруч із її новим будинком мешкають 23 коти.

© Instagram

© Instagram

© Instagram

Тетяна розповіла, що поруч із її помешканням розташований своєрідний «кото-готель» — окрема територія, облаштована для вуличних котів.

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Українка пожартувала, що після купівлі дешевого будинку в італійському селі на неї все ж чекали «підводні камені» — їх виявилося 23, і всі вони були з вусами.

За словами Тетяни, коти швидко освоїлися біля її будинку, а сама вона тепер жартома називає себе волонтеркою місцевої «котомафії».

Українка також показала, як облаштоване життя тварин. У котів є власний «солярій», де вони гріються на сонці. Дзензеро та Гаспаріно, за словами Тетяни, мешкають у «персональних апартаментах», а Стелла та Фіона — у «VIP-резиденції» з окремим входом і виходом на дах.

«Але, судячи з їхніх облич, вони ще й незадоволені ремонтом», — пожартувала вона.

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«Котомафія» в Італії: хто насправді господарює в будинку

Є у місцевих котів і власний «ресторан», де тварин годують за розкладом. Тетяна зізналася, що тепер нерідко опиняється на порозі свого нового будинку з мискою корму в руках.

«Все включено. Повноцінний ресторан, обслуговування за розкладом. І ось я стою на порозі власного будинку в Італії з мискою корму в руках і розумінням, що будинок начебто мій, але власники тут зовсім інші», — розповіла українка.

Тепер Тетяна жартома запитує, чи справді це вона купила будинок в Італії, чи 23 коти просто придбали собі «безкоштовну прислугу».

«Я вже задумалась», — додала вона.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про українську родину, яка придбала старовинну садибу в селі, заснованому німецькими колоністами. Разом із будинком на ділянці площею 0,8 га нові власники отримали великий погріб, господарські споруди та напівзруйновану конюшню.

Ще одна незвичайна історія стосувалася українця, який придбав стару хату з ділянкою площею 23 сотки та річкою за городом лише за 1500 доларів. Будинок потребує капітального ремонту, однак новий власник планує поступово його відновити та облаштувати територію.

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