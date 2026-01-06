Українка пішла до секондгенду та шокувала брендовими знахідками: "Майже побилась"

Секондгенд / © Credits

Українська «тіктокерка» Тетяна розповіла про розкішні знахідки у магазині секондгенд. Вона показала брендові сумки, які придбала у крамниці вживаних речей.

Відео українка опублікувала у TikTok.

Жінка заявила, що їй вдалось “урвати” на секондгенді «сумковий джекпот». Тетяна показала речі, які за її словами, там знайшла.

Серед «уловів» були сумки від «люксових» брендів Marc Jacobs та Louis Vuitton. Також блогерці вдалось вихопити сумки від Guess та Michael Kors.

«За цю сумку я майже билась. Намагалась її урвати і тепер вона моя», — сказала блогерка.

Проте у коментарях дехто засумнівався, що ці сумки є оригіналами, а не «копіями».