ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
1 хв

Українка пішла до секондгенду та шокувала брендовими знахідками: "Майже побилась"

Українка розповіла про знахідки у секондгенді.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Секондгенд

Секондгенд / © Credits

Українська «тіктокерка» Тетяна розповіла про розкішні знахідки у магазині секондгенд. Вона показала брендові сумки, які придбала у крамниці вживаних речей.

Відео українка опублікувала у TikTok.

Жінка заявила, що їй вдалось “урвати” на секондгенді «сумковий джекпот». Тетяна показала речі, які за її словами, там знайшла.

Серед «уловів» були сумки від «люксових» брендів Marc Jacobs та Louis Vuitton. Також блогерці вдалось вихопити сумки від Guess та Michael Kors.

«За цю сумку я майже билась. Намагалась її урвати і тепер вона моя», — сказала блогерка.

Проте у коментарях дехто засумнівався, що ці сумки є оригіналами, а не «копіями».

Знахідка на секондгенді / © із соцмереж

Знахідка на секондгенді / © із соцмереж

Дата публікації
Кількість переглядів
452
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie