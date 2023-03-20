Українка похвалилась "найбільшими у світі вилицями" та пояснила, навіщо це їй: який вигляд має дівчина

Українка каже, що їй подобається її зовнішність, незважаючи на критику.
Українка Анастасія Покрещук похвалилася "найбільшими у світі вилицями". Вона зазначила, що попри критику, їй подобається її зовнішній вигляд.
Про це пише mirror.co.uk.
Жінка, яка родом з Києва, в етері розважального онлайн-шоу Truly заявила, що пишається тим, що має найбільші вилиці на Землі. Вона також розповіла про свої плани збільшити їх ще більше, незважаючи на жорстокі коментарі тролів.
Анастасія Покрещук відповіла тим, хто каже, що вона змінила вилиці заради "піару", заявивши: "Я виглядаю так, як я виглядаю, тому що мені це подобається".
Киянка також переконана, що її вилиці насправді здаються їй "трохи замаленькими", але вона вже встигла до них звикнути і тепер вважає, що настав час їх "оновити".
"Деякі люди думають, що це просто для піару - ні! Я ніколи не покладу собі в обличчя те, що мені не подобається. Розумієте?" - сказала Анастасія.
Окрім збільшення щік, Анастасія раніше пройшла низку інших процедур: збільшення грудей і ін'єкції ботоксу в лоб.
"Після того, як я зробила ін'єкції і побачила зміни в моїх щоках, я закохалася в них. Я розумію, що вони виглядають дивно для інших людей, але я не проти", - переконана дівчина.
Нагадаємо, 25-річна Андреа Іванова, яку вважають власницею найбільших у світі губ, тепер вирішила змінити ще і свої вилиці. Дівчина розпочала свою трансформацію 2018 року і змінює себе під ляльку Bratz. З цією метою вона зробила операцію на щелепі і вколола філер у підборіддя.
Читайте також:
- Упіймали за кермом "половини машини": жінка шокувала станом свого авто (фото)
- Не дізнався про джекпот: чоловік виграв у лотерею за кілька днів після своєї смерті
- Замість кілера найняв агента під прикриттям: як чоловік хотів убити дружину