Українка похвалилась "найбільшими у світі вилицями" та пояснила, навіщо це їй: який вигляд має дівчина

Українка каже, що їй подобається її зовнішність, незважаючи на критику.

Українка Анастасія Покрещук похвалилася "найбільшими у світі вилицями". Вона зазначила, що попри критику, їй подобається її зовнішній вигляд.

Про це пише mirror.co.uk.

Жінка, яка родом з Києва, в етері розважального онлайн-шоу Truly заявила, що пишається тим, що має найбільші вилиці на Землі. Вона також розповіла про свої плани збільшити їх ще більше, незважаючи на жорстокі коментарі тролів.

Фото: Instagram/ justqueen8888

Анастасія Покрещук відповіла тим, хто каже, що вона змінила вилиці заради "піару", заявивши: "Я виглядаю так, як я виглядаю, тому що мені це подобається".

Киянка також переконана, що її вилиці насправді здаються їй "трохи замаленькими", але вона вже встигла до них звикнути і тепер вважає, що настав час їх "оновити".

"Деякі люди думають, що це просто для піару - ні! Я ніколи не покладу собі в обличчя те, що мені не подобається. Розумієте?" - сказала Анастасія.

Фото: Instagram/ justqueen8888

Окрім збільшення щік, Анастасія раніше пройшла низку інших процедур: збільшення грудей і ін'єкції ботоксу в лоб.

"Після того, як я зробила ін'єкції і побачила зміни в моїх щоках, я закохалася в них. Я розумію, що вони виглядають дивно для інших людей, але я не проти", - переконана дівчина.

Фото: mirror.co.uk

Нагадаємо, 25-річна Андреа Іванова, яку вважають власницею найбільших у світі губ, тепер вирішила змінити ще і свої вилиці. Дівчина розпочала свою трансформацію 2018 року і змінює себе під ляльку Bratz. З цією метою вона зробила операцію на щелепі і вколола філер у підборіддя.

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