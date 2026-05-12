Українка порівняла ціни в Румунії та Україні: різниця здивувала Мережу

Українка порівняла вартість базових продуктів у супермаркетах Румунії та України та показала різницю цін у відеоогляді. Для цього вона обрала одну з найдоступніших українських мереж «АТБ» та супермаркет Penny — німецьку мережу, яка станом на 2026 рік працює у Німеччині, Австрії, Чехії, Італії, Румунії та Угорщині.

Відповідне відео вона опублікувала в TikTok.

Порівняння показало, що частина продуктів у Румунії коштує дешевше, ніж в Україні. Найбільша різниця виявилася на овочах. Так, помідори у румунському супермаркеті продавали по 110 грн, тоді як в Україні — по 170 грн. Огірки в Румунії коштували 77 грн, а в українському магазині — 89 грн.

Водночас яблука виявилися значно дешевшими в Україні — 46 грн проти 82 грн у Румунії. Банани ж у двох країнах продавалися фактично за однаковою ціною — близько 69 грн.

Суттєво відрізнялися й ціни на м’ясо. Куряче філе в Румунії коштувало приблизно 355 грн, тоді як в Україні — 260 грн. Натомість свинина була дешевшою саме у румунському магазині — 226 грн проти 256 грн в Україні.

Також авторка порівняла ціни на молочні продукти та бакалію. Сметана в Румунії коштувала 61 грн, а в Україні — 64 грн. Молоко — 43 грн проти 55 грн відповідно. Сир у румунському супермаркеті продавався по 69 грн, а в українському — по 60 грн.

Помітною виявилася різниця у вартості яєць. У Румунії десяток коштував близько 128 грн, тоді як в Україні — 66 грн.

Водночас ціни на частину товарів майже не відрізнялися. Наприклад, олія коштувала 91 грн у Румунії та 90 грн в Україні. Макарони продавали по 53 грн і 58 грн відповідно, а рис — по 60 грн та 63 грн.

«У Румунії продукти дорожчі, але і зарплати значно вищі, ніж в Україні… Також помітила, що в Румунії якість продуктів краще», — зазначила жінка.

У коментарях під відео користувачі активно обговорювали результати порівняння. Зокрема, деякі погодилися з тим, що в Румунії краща якість продуктів, особливо молочних.

