Українка приміряла одяг у секондгенді і шокувала несподіваним "скарбом" у кишені: що вона побачила

Дівчина здивувала знахідкою у магазині

Реклама

Жителька Львова здивувала знахідками у магазині секонгенд. Вона розповіла, що знайшла там 100 доларів та нову сукню, вартість якої 200 євро.

Про це блогерка розповіла у TikTok.

«Це перші гроші, які мені реально пощастило знайти за ті всі роки, які я ходжу по секондах. Я завжди думала, що працівники перевіряють кишені, але схоже не цього разу. Сьогодні я зірвала джекпот», — розповіла блогерка.

Реклама

Знахідка блогерки. Скриншот з відео у TikTok.

Дівчина також наголосила, що того дня вона ще і знайшла нову сукню, вартістю 200 євро.

Українці у коментарях відреагували на знахідку:

«Знаходили 220 євро, через місяць знову 60 фунтів».

«У мене чоловік знаходив золоту цепочку».

«Знаходила 200 євро, золото, срібло».

Раніше жінка знайшла невеликий статок у сумці за 6 фунтів стерлінгів із секондгенду.