- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 128
- Час на прочитання
- 1 хв
Українка приміряла одяг у секондгенді і шокувала несподіваним "скарбом" у кишені: що вона побачила
Українка здивувала знахідкою у магазині секондгенд.
Жителька Львова здивувала знахідками у магазині секонгенд. Вона розповіла, що знайшла там 100 доларів та нову сукню, вартість якої 200 євро.
Про це блогерка розповіла у TikTok.
«Це перші гроші, які мені реально пощастило знайти за ті всі роки, які я ходжу по секондах. Я завжди думала, що працівники перевіряють кишені, але схоже не цього разу. Сьогодні я зірвала джекпот», — розповіла блогерка.
Дівчина також наголосила, що того дня вона ще і знайшла нову сукню, вартістю 200 євро.
Українці у коментарях відреагували на знахідку:
«Знаходили 220 євро, через місяць знову 60 фунтів».
«У мене чоловік знаходив золоту цепочку».
«Знаходила 200 євро, золото, срібло».
Раніше жінка знайшла невеликий статок у сумці за 6 фунтів стерлінгів із секондгенду.