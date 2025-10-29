ТСН у соціальних мережах

Українка приміряла одяг у секондгенді і шокувала несподіваним "скарбом" у кишені: що вона побачила

Українка здивувала знахідкою у магазині секондгенд.

Віра Хмельницька
Жителька Львова здивувала знахідками у магазині секонгенд. Вона розповіла, що знайшла там 100 доларів та нову сукню, вартість якої 200 євро.

Про це блогерка розповіла у TikTok.

«Це перші гроші, які мені реально пощастило знайти за ті всі роки, які я ходжу по секондах. Я завжди думала, що працівники перевіряють кишені, але схоже не цього разу. Сьогодні я зірвала джекпот», — розповіла блогерка.

Знахідка блогерки. Скриншот з відео у TikTok.

Дівчина також наголосила, що того дня вона ще і знайшла нову сукню, вартістю 200 євро.

Українці у коментарях відреагували на знахідку:

  • «Знаходили 220 євро, через місяць знову 60 фунтів».

  • «У мене чоловік знаходив золоту цепочку».

  • «Знаходила 200 євро, золото, срібло».

Раніше жінка знайшла невеликий статок у сумці за 6 фунтів стерлінгів із секондгенду.

