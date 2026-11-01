Українка розкрила несподівані звички чоловіка-мільйонера з Нідерландів

Чоловік з грішми. Ілюстративне зображення / © Freepik

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Українка Оля Авдєєва, яка живе в Нідерландах, розповіла про незвичайні побутові звички свого чоловіка-мільйонера. Попри значні статки, він намагається економити навіть на повсякденних покупках: не купує органічних продуктів, вибирає найдешевший чай і замовляє шкарпетки з Китаю.

Про це блогерка розповіла у відео в TikTok, яке цитує видання «Фокус».

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Мільйонер не хоче переплачувати

За словами Авдєєвої, ощадливість чоловіка нерідко дивує її, адже його фінансові можливості дозволяють не зважати на вартість більшості повсякденних покупок.

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Особливо помітні розбіжності між подружжям під час придбання продуктів. Чоловік принципово не купує овочі та фрукти з позначкою «біо», оскільки вважає, що органічне маркування є радше маркетинговим ходом, ніж достатньою підставою для вищої ціни.

Аналогічно він ставиться до чаю: вибирає найдешевший варіант, адже переконаний, що покупці часто переплачують лише за відомий бренд.

Блогерка з гумором зауважує, що ощадливість нідерландців настільки сильна, що її можна вважати частиною генетичного коду.

Суперечки через кожен цент

На початку стосунків різні погляди на витрати навіть призводили до суперечок під час спільних походів до супермаркету. Чоловік намагався контролювати витрати, тоді як Олі набридло постійно рахувати кожен цент.

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Зрештою подружжя знайшло компроміс: тепер українка самостійно ходить за покупками, використовуючи банківську картку чоловіка.

Ощадливість мільйонера поширюється не лише на продукти. Навіть звичайні речі, зокрема шкарпетки, він замовляє на китайських торговельних платформах. Чоловік не бачить сенсу платити більше за продукцію відомих виробників, якщо йдеться про звичайний предмет гардероба.

Так само він уникає одягу з дорогими логотипами, оскільки не вважає виправданою переплату за назву бренду.

На чому не економить

Попри загальну ощадливість, є категорії покупок, на які чоловік Олі готовий витрачати значні суми.

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За словами блогерки, серед таких винятків — автомобілі та годинники. Крім того, він не шкодує грошей на дорогі подарунки для дружини.

Нагадаємо, українка в Норвегії, показала, скільки продуктів можна придбати в супермаркеті за суму, еквівалентну середній погодинній зарплаті.

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