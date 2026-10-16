Українка скасувала весілля через незвичну причину: її історія вразила соцмережі (відео)

Весілля / © old.izvestia.com.ua

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Українка скасувала весілля за кілька днів до церемонії через конфлікт із нареченим. Чоловік, який активно веде соцмережі, відмовлявся публікувати спільні фото з коханою. Він пояснював це тим, що хоче показати їх разом лише в день весілля.

Сукня та обручки вже були куплені, однак Валентина вирішила не йти до РАЦСу, поки пара не дійде згоди. Її історія розлетілася Мережею та викликала жваве обговорення.

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Хотів зробити сюрприз на весіллі, але не врахував бажання нареченої

Валентина розповіла підписникам, що її зачепила відмова нареченого публікувати спільні фото. Вона розуміла, що комусь це може здатися дрібницею, однак для неї йшлося про ставлення до їхніх стосунків.

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«Чоловік, який зробив мені пропозицію, відмовився публікувати зі мною спільне фото», — розповіла Валентина.

Коли дівчина запитала, чому він не хоче показувати їхні стосунки в соцмережах, наречений пояснив, що «має інший план».

«Та я хочу опублікувати з тобою фото просто з весілля, щоб усі були під враженням», — сказав він.

Однак Валентину такий варіант не влаштував. Вона хотіла, щоб на сторінці коханого було зрозуміло, що він перебуває у стосунках. На це чоловік відповів: «Усі й так це знають».

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Фото зі спорту й поїздок були, а з коханою — ні

Найбільше Валентину обурювало те, що наречений активно користувався соцмережами. За її словами, він публікував фото зі спортивних занять, поїздок за кермом і відпочинку, але не хотів ділитися спільними з нею знімками.

«У всіх соцмережах… на два профілі WhatsApp, на два профілі Telegram, на Instagram», — зазначила дівчина.

Коли Валентина запитала, чому в його онлайн-житті немає місця для неї, чоловік відреагував різко.

«Не вигадуй дурниці, в тебе що, гормони?» — відповів наречений.

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Ця реакція лише посилила конфлікт. За словами Валентини, вони так і не змогли порозумітися щодо того, чи варто відкрито показувати свої стосунки.

«Не буде фото — не буде весілля»: чим закінчилася суперечка

Зрештою Валентина поставила питання чітко: якщо наречений не опублікує спільне фото в Instagram, вона не піде з ним до РАЦСу.

«Якщо не буде фото в Instagram, я не піду з тобою в РАЦС», — сказала дівчина.

У відповідь чоловік лише усміхнувся й коротко сказав: «Окей».

Після цієї розмови Валентина оголосила про скасування весілля. Вона зізналася, що їй важко говорити про розрив, але пообіцяла згодом розповісти більше подробиць.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Мексиці 96-річна жінка одружилася з 18-річним хлопцем. Різниця у віці між нареченими становить 78 років, а цей шлюб назвали рекордним серед зареєстрованих у країні 2025 року.

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