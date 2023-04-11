Українка-власниця найбільших вилиць похизувалася новою пластикою: на блогерку накинулися з критикою

На нові зміни у зовнішності блогерки відреагували її підписники, більшість із яких розкритикували жінку.

Київська блогерка та володарка найбільших у світі вилиць Анастасія Покрещук похизувалася перед шанувальниками результатами нових пластичних операцій, на які зважилася.

Про це блогерка повідомила в Instagram.

Так, цього разу Покрещук пройшла процедуру лабіопластики (корекції статевих губ) та вкотре збільшила розмір грудей. Своїм новим бюстом екстравагантна красуня похизувалася вМережі. Щодо результатів інтимної операції, то їх Анастасія не публікувала.

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Нові грудні імпланти блогерки завбільшки у 925 мл кожен. Покрещук раніше ділилася, що хотіла імпланти на 1050 мл, однак їх треба виготовляти під замовлення.

Процес загоєння після збільшення грудей ще триває, тож красуня досі носить спеціальний компресійний бюстгальтер. Вона виклала в Мережу відео з результатами через три тижні після мамопластики.

Зауважимо, що блогерка не припиняє робити собі "ін’єкції краси". При цьому Покрещук проводить ці процедури самотужки, не побоюючись наслідків. Зокрема, жінка ділилася роликом, де вона вводить у своє обличчя ліполітики, а також показувала, як сама збільшувала собі губи і "підколювала" вилиці.

На нові операції Анастасії відреагували її підписники. Ось, що вони пишуть у коментарях:

"Дякую вам, дивлячись на вас, я розумію що я чудова";

"Ну і нащо такі груди великі? І попа, видно, що не природня. І з тобою може жити хіба що такий, як ти сама з примхами";

"Ну це перебір вже з грудьми";

"Лопне скоро";

"Бюст – перебір для такої тонкої фігури";

"Навіщо ви себе так спотворили?"

"Бомба суперська. Люблю вас. Справжня та чесна".

Раніше Анастасія розповіла, що пишається своїми найбільшими у світі вилицями, і планує збільшити їх ще більше, незважаючи на жорстокі коментарі тролів.

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