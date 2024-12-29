Українка дізналась про зраду чоловіка через відео в TikTok із Буковелю

Відео з Буковелю, змонтоване з випадкових кадрів, потрапило в рекомендації TikTok і стало тим, що розкрило обман.

В Україні TikTok став не лише популярною платформою, але й несподіваним джерелом правди. Українка дізналася про зраду чоловіка, побачивши його на відео, знятому в Буковелі.

Цю історію розповіла блогерка Valeriia Yelyferenko, яка публікувала відео про ціни на відпочинок. На одному з кадрів засвітився чоловік із коханкою в басейні.

“Жінка побачила це відео, впізнала чоловіка й звернулася до мене за підтвердженням. У перші хвилини я сумнівалася, чи варто відповідати. Але, на жаль, її припущення підтвердилися”, — розповідає блогерка.

Вона зазначила, що відео з Буковелю, змонтоване з випадкових кадрів, потрапило в рекомендації TikTok і стало тим, що розкрило обман.

“З одного боку, мені сумно, що через моє відео може розпастися сім’я. З іншого боку, я рада, що вона дізналася про це зараз, а не через роки”, — додає Валерія.

Історія викликала активне обговорення в соцмережах. Українці поділилися на два табори: одні підтримали дружину, інші засудили блогерку за публікацію відео.