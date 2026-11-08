Українка вийшла заміж у США та була шокована весільними подарунками американців

Що дарують американці на весілля / © Фото з відкритих джерел

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Вийшовши заміж у Сполучених Штатах два місяці тому, українка зіткнулася з несподіваним культурним шоком. Вона порівняла українські та американські весільні звичаї і розповіла у своєму TikTok-блозі про те, як заведено вітати молодят за океаном і чому її власне свято завершилося вельми незвично.

Про це дівчина розповіла у TikTok.

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Українка засмутилася від подарунку американців на весілля

Авторка відео детально зупинилася на трьох найпоширеніших форматах подарунків у США. Перший із них — складання спеціального переліку бажань — вішлиста.

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«Це така традиція, коли молодята самі створюють свій вішлист у різних магазинах. Гості тоді купують те, що вони там відібрали за своїми можливостями, за своїм бюджетом», — каже дівчина.

Другим популярним подарунком є гроші. За словами українки, американці нерідко дарують готівку чи переказують кошти на спеціально створені рахунки.

«Так, в Америці теж дарують гроші в конвертах або відправляють гроші на фонд, який теж молодята створюють, наприклад, на їхню весільну подорож».

Третім улюбленим варіантом серед американців є подарункові картки — на вечерю, ресторан, у магазин тощо.

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Проте на практиці все обійшлося зовсім інакше, ніж очікувала наречена, адже американські гості на її весіллі не подарували нічого. На її думку, причиною такої ситуації міг стати той факт, що вона не підготувала попередній перелік бажаних речей.

«Можливо, через те, що я не зробила цей вішлист, вони сприйняли, що, значить, подарунки приносити не треба. Я до цього була готова, але все одно, коли ти з цим по факту стикаєшся, воно якось дуже дивно, бо в нас інакше. І не ображаєшся на людей, тому що… ну, мабуть, тут так», — розповіла дівчина.

На завершення ролика авторка звернулася до користувачів із закликом поділитися думками та обговорити, яка саме сума є прийнятною для весільного подарунка.

У коментарях українці дуже здивувалися такій ситуації та поділилися, скільки самі дарують на весілля в Америці:

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«500 доларів»

«Ми дарували 700-1000 дол з сімʼї 3 з дитиною. Це в Україні»

«Шо його сказати, як шо воно канєшно»

«Сестра вийшла заміж в Італії, ні один букет квітів з боку італійців, тільки наші з квітами, понад 100 людей. Теж запамʼяталось (»

«А загалом наші і поляки несуть за пари 200$ і +++ якщо в ресторані, щоб просто відплатити місце і її»

«500+ з пари»

«500»

«Ми ходили то за двох 700$ Нью-Джерсі»

«Я вважаю, якщо нічого, тоді б хоча квіти чи вазон чи яблучний пиріг)»

«$700-1000 з двох.»

«Мій чоловік американець і він сказав, що на весілля дарують суму грошей, які молодята витратили на ресторан, одна особа. 50 за людину на банкеті означає 50 дол в конверті. максимум менш як 20%»

«Мій шок у шоці … нічого не подарували вони, а соромно мені».

Що здивувало українку у Грузії

Нагадаємо, українка Маргарита разом із родиною оселилася у Тбілісі після того, як виїхала з Польщі. Вона розповіла в TikTok, що переїзд до Грузії — країни, яку зараз часто обирають українці через прагнення змінити умови проживання чи ставлення до себе, — значно покращив її життя та психологічний стан.

За словами жінки, у Тбілісі вона почувається набагато спокійнішою та щасливішою і більше не боїться говорити на вулицях українською мовою чи згадувати про своє походження.

Окрім дружньої атмосфери та відсутності страху, українка відзначила смачні місцеві продукти, спокійний ритм життя і значно легше розв’язання побутових питань. Зокрема, її вразила відсутність довгих черг на запис до лікарів, із якими доводилося стикатися в Польщі.

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