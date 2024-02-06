Українка, яка виграла "Міс Японія-2024", повернула корону через свій скандальний роман

Кароліна Шііно відмовилася від титулу.
Уродженка України, переможниця конкурсу краси "Міс Японія-2024", повернула свою корону через скандал.
Про це пише ladbible.com.
З'ясувалося, що вона закрутила роман із одруженим чоловіком.
Кароліна Шііно була коронована як "Міс Японія" лише декілька тижнів тому, проте зіткнулася з протиріччями, оскільки здобула цей титул з набутим громадянством.
26-річна модель переїхала до Японії, коли їй було лише п'ять років після того, як її матір вийшла заміж за японця, і виросла в Нагої. Японський паспорт Кароліна, яка знає японську краще, ніж українську, отримала лише 2022 року.
Шііно стала переможницею 56-го щорічного конкурсу "Міс Японія" 22 січня і зі сльозами на очах сказала японською: "Існують расові бар'єри, і бути прийнятой як японка було непросто".
Деякі глядачі конкурсу були незадоволені кінцевим результатом, оскільки вони написали у соціальних мережах, що вона "етнічно 0% японка" та "навіть не народилася в Японії".
Організатор конкурсу Ай Вада заявив, що судді обрали Шііно "з повною впевненістю", додавши: "Вона говорить і пише красивою та ввічливою японською мовою. Вона більше японка, ніж ми".
Але всього через декілька днів усе змінилося. Минулого тижня японська газета Shukan Bunshun повідомила, що Кароліна перебувала у стосунках із одруженим чоловіком, який був впливовою людиною та лікарем.
Спочатку організатори конкурсу відкинули це твердження, заявивши, що чоловік представився Шііно неодруженим. Але раніше цього тижня асоціація "Міс Японія" повідомила, що Кароліна насправді знала про його шлюб, і перепросила за те, що спочатку це заперечила.
У заяві асоціації йдеться: "Ми отримали запит від Кароліни Шііно про відмову від нагороди за особистими обставинами. Ми щиро беремо на себе відповідальність за серію інцидентів. Ми перепрошуємо за будь-які незручності, заподіяні спонсорам, які підтримували конкурс, викладачам, які виступали як судді, та всім учасникам".
Після цього асоціація прийняла пропозицію Шііно позбутися титулу і оголосила, що корона залишиться вакантною до наступного року.
Зі свого боку, Кароліна опублікувала заяву на своїй сторінці в Instagram, в якій йдеться про те, що вона "щиро шкодує" про хвилювання, яке вона спричинила, і про те, що "зрадила" своїх шанувальників.
Шііно також стала першою переможницею, яка відмовилася від цього титулу.
Нагадаємо, "Міс Всесвіт-2008" змінила подіум на церковну кафедру. Тепер вона проповідує у церкві.
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