Українка, яка виграла "Міс Японія-2024", повернула корону через свій скандальний роман

Уродженка України, переможниця конкурсу краси "Міс Японія-2024", повернула свою корону через скандал.

Про це пише ladbible.com.

З'ясувалося, що вона закрутила роман із одруженим чоловіком.

Кароліна Шііно була коронована як "Міс Японія" лише декілька тижнів тому, проте зіткнулася з протиріччями, оскільки здобула цей титул з набутим громадянством.

26-річна модель переїхала до Японії, коли їй було лише п'ять років після того, як її матір вийшла заміж за японця, і виросла в Нагої. Японський паспорт Кароліна, яка знає японську краще, ніж українську, отримала лише 2022 року.

Кароліна Шііно / Фото: instagram.com/karolina0824

Шііно стала переможницею 56-го щорічного конкурсу "Міс Японія" 22 січня і зі сльозами на очах сказала японською: "Існують расові бар'єри, і бути прийнятой як японка було непросто".

Конкурс Міс Японія-2024 виграла українка! Ексклюзивне інтерв'ю з Кароліною Шііно

Деякі глядачі конкурсу були незадоволені кінцевим результатом, оскільки вони написали у соціальних мережах, що вона "етнічно 0% японка" та "навіть не народилася в Японії".

Організатор конкурсу Ай Вада заявив, що судді обрали Шііно "з повною впевненістю", додавши: "Вона говорить і пише красивою та ввічливою японською мовою. Вона більше японка, ніж ми".

Але всього через декілька днів усе змінилося. Минулого тижня японська газета Shukan Bunshun повідомила, що Кароліна перебувала у стосунках із одруженим чоловіком, який був впливовою людиною та лікарем.

Кароліна Шііно / Фото: instagram.com/karolina0824

Спочатку організатори конкурсу відкинули це твердження, заявивши, що чоловік представився Шііно неодруженим. Але раніше цього тижня асоціація "Міс Японія" повідомила, що Кароліна насправді знала про його шлюб, і перепросила за те, що спочатку це заперечила.

У заяві асоціації йдеться: "Ми отримали запит від Кароліни Шііно про відмову від нагороди за особистими обставинами. Ми щиро беремо на себе відповідальність за серію інцидентів. Ми перепрошуємо за будь-які незручності, заподіяні спонсорам, які підтримували конкурс, викладачам, які виступали як судді, та всім учасникам".

Кароліна Шііно / Фото: instagram.com/karolina0824

Після цього асоціація прийняла пропозицію Шііно позбутися титулу і оголосила, що корона залишиться вакантною до наступного року.

Зі свого боку, Кароліна опублікувала заяву на своїй сторінці в Instagram, в якій йдеться про те, що вона "щиро шкодує" про хвилювання, яке вона спричинила, і про те, що "зрадила" своїх шанувальників.

Шііно також стала першою переможницею, яка відмовилася від цього титулу.

Нагадаємо, "Міс Всесвіт-2008" змінила подіум на церковну кафедру. Тепер вона проповідує у церкві.

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