Українка заплатить 25 тис. грн через фото на сайті: що це були за світлини

Жінка опублікувала пікантні фото і поплатилась / © unsplash.com

Реклама

В Одесі на 25 500 грн оштрафували жінку, яка опублікувала на одному із сайтів свої пікантні фото.

Про це йдеться у вироку Пересипського районного суду міста Одеси.

За даними суду, жінка на сфотографували свої статеві органи. У березні 2025 року вона опублікувала 7 відвертих світлин на одному із сайтів, «перегляд яких перебував у вільному доступі для усіх користувачів означеного сайту».

Реклама

Жительку Одеси звинуватили у «виготовленні, зберіганні зображень порнографічного характеру з метою розповсюдження та розповсюдження зображень порнографічного характеру, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 301 КК України».

Під час досудового слідства підозрювана провину визнала та уклала угоду з прокурором.

Суд визнав підозрювану винною за ч.1 ст.301 КК України. Її оштрафували на 25 500 грн.

Нагадаємо, в Одесі покарали студентку-медикиню через інтимні фото.