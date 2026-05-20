Українка знайшла в Іспанії регіон, який багато біженців оминають: що там із зарплатами

Українська біженка, яка вже два роки живе в Іспанії, порівняла життя на популярному серед українців східному узбережжі та у північній Країні Басків. За її словами, північ має вищі зарплати, спокійнішу атмосферу та кращу безпеку, але водночас суттєво програє за цінами на житло та доступністю українських продуктів і закладів.

Про це українка roksi.sk розповіла у своєму відеоблозі.

Чим Країна Басків відрізняється від східного узбережжя Іспанії

За словами українки, східне узбережжя Іспанії залишається значно популярнішим серед українських біженців. Там більша діаспора, простіше знайти знайомі продукти, українські заклади та роботу через своїх.

Однак Країна Басків, на її думку, має низку переваг, які можуть стати вирішальними для тих, хто шукає не туристичну Іспанію, а стабільніше життя.

Однією з головних переваг вона називає безпеку. За словами блогерки, у цьому регіоні можна спокійно ходити ввечері, не боятися залишити телефон у кишені чи авто на вулиці на кілька тижнів.

“Тут не страшно залишити телефон у задній кишені, не страшно забути закрити авто або навіть залишити його на вулиці на кілька тижнів. Можна спокійно гуляти ввечері. На сході це вже зовсім інша історія”, — розповіла українка.

Вона зазначає, що на туристичному сході країни ситуація інша: там частіше трапляються крадіжки, особливо у людних місцях, на вокзалах та в туристичних районах.

Зарплати вищі, але знайти роботу складніше

Ще однією перевагою Країни Басків українка називає рівень зарплат. За її словами, це один із найбагатших регіонів Іспанії, тому оплата праці тут може бути значно вищою, ніж на сході.

Водночас працевлаштуватися у Країні Басків складніше. Без знання іспанської мови, за словами блогерки, знайти хорошу роботу майже неможливо. На сході країни це простіше через велику українську спільноту, але умови праці та зарплати там часто менш привабливі.

“Тут реально платять більше, особливо у транспорті. Так що, далекобійники, ви тут заробляєте найбільше”, — зазначила вона.

Клімат без спеки до +40

Українка також звернула увагу на клімат. За її словами, північ Іспанії часто лякає мігрантів розповідями про постійні дощі, але насправді погода там комфортніша, ніж здається.

Дощі, за її словами, зазвичай швидко минають, натомість регіон залишається зеленим, свіжим і без виснажливої спеки. На східному узбережжі влітку температура може підніматися до +40 градусів, що перетворює міста на “кам’яні джунглі”.

Чистота і сервіс

Окремо українка відзначила чистоту у Країні Басків. За її словами, комунальні служби працюють дуже якісно, а вулиці регулярно прибирають.

На сході Іспанії, за її спостереженнями, через велику кількість туристів і не завжди відповідальне ставлення власників собак до прибирання чистота значно гірша.

Мінуси півночі: дороге житло і “гастрономічна туга”

Попри переваги, українка визнає, що життя у Країні Басків має і мінуси.

“Іноді так хочеться українського борщику, а не тапаса. А його просто тут немає. Тому, якщо хтось думає відкрити бізнес, ми вас тут дуже чекаємо”, — пожартувала блогерка.

Другий великий мінус — ціни на купівлю житла. Якщо оренда в різних регіонах Іспанії може бути приблизно на одному рівні, то купити квартиру на півночі значно дорожче.

За словами українки, у Країні Басків ціни стартують приблизно від 180 тисяч євро за маленьку студію у напівпідвальному приміщенні. За нормальну квартиру доведеться заплатити щонайменше 250 тисяч євро. На сході країни, за її словами, пристойні варіанти можна знайти навіть за 100 тисяч євро.

Українські біженці все частіше порівнюють життя в Європі

Раніше українські біженці також розповідали про різницю у витратах між Україною та країнами Європи. Зокрема, українка Людмила Русіна порівнювала життя у Житомирі та німецькому Ерфурті.

За її словами, мінімальна зарплата у Німеччині після сплати податків у 2026 році становить близько 1650 євро, тоді як в Україні — 8647 грн. Водночас і витрати у Європі значно вищі: оренда однокімнатної квартири з комунальними послугами в Ерфурті може коштувати близько 25 тисяч грн, тоді як у Житомирі — приблизно 9 тисяч грн.

Інша українка розповідала про переїзд із Польщі до Португалії. За її словами, Польща приваблива співвідношенням ціни та якості: там порівняно доступне житло, розвинена інфраструктура, чисті міста та хороші дороги. Водночас багато українців продовжують шукати країну або регіон, де їм буде комфортніше жити, працювати й будувати майбутнє.

