Українська блогерка намалювала своїми пишними грудьми патріотичну картину: відео

Блогерка хоче продати картину, щоб допомогти ЗСУ та дітям з Донеччини.

Українська блогерка намалювала своїми грудьми четвертого розміру патріотичну картину, щоб заробити гроші на благодійність.

Відео блогерка на ім'я Валерія опублікувала на своєму акаунті в ТікТок.

Блогерка розповіла, що вона намалювала патріотичну картину своїми грудьми. Вона зазначила, що планує продати полотно дорого, оскільки 50% хоче переказати на ЗСУ, а 50% - дітям з Донецької області, які постраждали через агресію РФ.

Також вона показала свій витвір, наголосивши, що планує розіграти його на аукціоні.

Нагадаємо, через війну у найвідомішого кота-блогера із Харкова Степана похитнулось здоров'я, але з'явилась кохана.

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