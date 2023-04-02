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Українська блогерка намалювала своїми пишними грудьми патріотичну картину: відео

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
788
Час на прочитання
1 хв
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Українська блогерка намалювала своїми пишними грудьми патріотичну картину: відео

Блогерка хоче продати картину, щоб допомогти ЗСУ та дітям з Донеччини.

Українська блогерка намалювала своїми грудьми четвертого розміру патріотичну картину, щоб заробити гроші на благодійність. 

Відео блогерка на ім'я Валерія опублікувала на своєму акаунті в ТікТок. 

Блогерка розповіла, що вона намалювала патріотичну картину своїми грудьми. Вона зазначила, що планує продати полотно дорого, оскільки 50% хоче переказати на ЗСУ, а 50% - дітям з Донецької області, які постраждали через агресію РФ. 

Також вона показала свій витвір, наголосивши, що планує розіграти його на аукціоні. 

@valeriia666666 #ukraine #україна #українськийтікток #украина ♬ оригинальный звук - Valeri666666

Нагадаємо, через війну у найвідомішого кота-блогера із Харкова Степана похитнулось здоров'я, але з'явилась кохана

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Дата публікації
Перегляди
788
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