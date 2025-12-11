Вчитель / © Pexels

У німецьких школах залишатися після роботи не вважається ознакою самопожертви — радше навпаки. За місцевими професійними стандартами вчитель має завершувати свій робочий день вчасно, а виконання неоплачуваних годин сприймається як «підлабузництво».

Про це повідомила вчителька Ірина Гондюл.

«Якщо вчитель працює більше годин, ніж оплачується, це виглядає не як „відданість“, а як спроба сподобатися директору. Бо директор не має можливості заплатити за ці години. Там нормою вважається вчасно піти додому. Не тягнути на собі зайве. Не робити те, за що ніхто не платить. І ніхто не каже: „Ти ж учитель, будь добрий — попрацюй ще трохи“. Тому що там це звучало б дивно», — зазначила українська вчителька.

Така практика формує іншу культуру ставлення до професії: уникати професійного вигорання — не слабкість, а частина здорових умов праці. Якщо педагог усе ж відчуває симптоми виснаження, йому можуть надати лікарняний саме через вигоряння — держава зацікавлена у тому, щоб учителі залишалися працездатними.

«Після роботи в німецькій школі деякі інсайти закарбувалися у мене дуже глибоко. Мабуть, тому там і самооцінка вчителів висока — бо система не вчить „терпіти“, а вчить цінувати себе в роботі», — додала Гондюл.

Водночас оплата праці вчителів у країні суттєво відрізняється залежно від предмета, федеральної землі та стажу. За даними TerraTern, директиви ЄС, що набудуть чинності у 2026 році, передбачають вирівнювання зарплат для вихователів дитсадків по всій країні та часткове підвищення ставок для молодших учителів.

Зараз, приміром, педагоги берлінських гімназій зі стажем понад 20 років отримують приблизно 5000 євро на місяць. Найвищі зарплати серед STEM-фахівців зафіксовані у Саксонії: учитель математики там заробляє близько 5178 євро на місяць.

Нагадаємо, у проєкті Державного бюджету на 2026 рік передбачено суттєве збільшення фінансування освітньої сфери. Зокрема, заплановане підвищення заробітних плат вчителям на 30% з 1 січня.