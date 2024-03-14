Українська відьма передбачила добрі новини для України у березні: "Росія втратить землі"

Відьма та екстрасенска Марія Тиха назвала позитивні події для України, які можуть трапитись вже у березні 2024 року. Вона прогнозує подальше знищення Чорноморського флоту РФ та повернення українських полонених.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

"Буде обстріл флоту. У назві корабля повинна бути літера "Н". Мені здається ми весь флот не розбомбимо, але ми дуже добре все робимо. Також щодо кінця березня - можливий обмін полоненими. Там можуть бути, як живі, так і мертві. Мені також показало дітей", - сказала відьма.

Також відьма каже, що вона бачила сон, в якому "Україна втратить землі, але і Росія втратить теж".

"Це цікаво, але треба ще подивитися", - сказала Марія Тиха.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила подію, після якої РФ не обстрілюватиме Україну ракетами.

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