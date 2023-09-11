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Українські імена закодовані у вишивці: знайди своє

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Українські імена закодовані у вишивці: знайди своє

Закодовані у вишивках імена українців

Знайди своє ім'я в орнаменті вишивки

Стародавні та й сучасні українські вишивки вражаються своєю красою та різноманітністю. Їх вишивали одним, двома, трьома кольорами, створювати різнобарвні композиції з геометричних фігур, прикрашали квітами, рослинним орнаментом.

І це не просто візерунки, насправді у вишивці не має зайвих елементів, узори та кольори українських вишивок - це таємні письмена, які лаконічно розмовляють та передають смисли.

Кожний символ в орнаменті вишивки щось означав, був заклинанням, оберегом, кодом, тому наші предки могли буквально "читати" вишивку. 

Дослідник української писанки та вишивки Володимир Підгірняк шляхом аналізу народної творчості прикарпатського краю виявив певні закономірності в орнаментах, що наштовхнули його на виявлення та оприлюднення закодованої інформаціїОсь так, на його думку,  виглядають у вишивках закодовані  імена українців.

Знайди своє ім'я у вишиванці

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Дата публікації
Перегляди
1577
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