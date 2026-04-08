Українські полярники показали рідкісну білу веселку: як вона виникає (фото)
Вчені пояснили, чому веселка може бути білою та за яких умов з’являється.
Українські полярники показали рідкісне атмосферне явище — білу веселку, яку іноді можна спостерігати в природі. Через особливості утворення таке явище також називають туманною веселкою, адже воно виникає, коли сонячне світло підсвічує тонкий туман, що складається з мікрокрапель води.
Відповідні фото оприлюднив Національний антарктичний науковий центр.
Як зазначають фахівці, колір веселки залежить від розміру крапель води в повітрі. У великих краплях світло розкладається на окремі кольори спектра — тому ми бачимо звичну різнокольорову дугу.
Натомість у випадку дуже дрібних крапель світлові промені починають змішуватися через сильну дифракцію. У результаті кольори втрачають насиченість і веселка виглядає майже білою. Іноді на її краях все ж можна помітити слабкі відтінки: зверху — помаранчевий, знизу — фіолетовий.
Нагадаємо, раніше українські науковці зафіксували на відео не лише поведінку китів, а й цікаве метеорологічне явище — гало.