Українські полярники показали відео, як морський леопард полює на пінгвіна у водах Антарктики

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" показали відео, як морський леопард полює на пінгвіна. Вони наголосили, що ці тварини дуже маневрені.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

На відео, яке опублікували українські полярники, видно, як морський леопард полює на пінгвіна Аделі. Хижак причаївся біля місць скупчення пернатих та обрав собі жертву. Попри те, що морський леопард набагато швидший, пінгвіну вдається втекти, оскільки він маневреніший та здатний виснажити хижака.

Українські полярники показали, як "морський леопард" полює на пінгвіна

"Варто відзначити, що швидкість цих тварин у воді дуже різна: морські леопарди можуть розганятися до 35 км/год і більше, тоді як пінгвіни Аделі – до 15 км/год. Однак "адельки" дуже маневрені та здатні швидко змінювати напрямок руху. Такий прийом зрештою виснажує героя нашого відео і змушує його відмовитись від потенційної здобичі", - повідомляють науковці.

Вчені також розповіли, що морський леопард - це один із найвправніших хижаків у водах Антарктики. Ці тварини багато часу проводять на плавучих крижинах, де відпочивають, народжують і вигодовують дитинчат. Вони полюють на пінгвінів, крилів та тюленів. У морських леопардів є також різні стратегії полювання на своїх жертв.

Нагадаємо, на науковій станції "Академік Вернадський" українські полярники зафіксували незвичне природне явище – "перламутрові хмари" та рожеве "НЛО".

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