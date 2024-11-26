Українські полярники розповіли про незвичний бейбі-бум на острові Галіндез

На острові Галіндез біолог Світозар Давиденко, член 29-ї Української антарктичної експедиції, зафіксував вже майже 4 тисячі субантарктичних пінгвінів. Щороку їхня кількість зростає, і ці птахи все частіше займають околиці станції "Академік Вернадський".

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Відзначається, що близько 900 гнізд уже мають яйця – здебільшого по два. Пінгвіни, чергуючись, висиджують їх: поки один з птахів годується в океані, інший охороняє яйце.Через 34-36 днів після початку гніздування очікується вилуплення пташенят, орієнтовно до середини грудня.

Субарктичні пінгвіни. Ілюстративне фото: facebook.com/AntarcticCenter

Субарктичні пінгвіни. Ілюстративне фото: facebook.com/AntarcticCenter

Субарктичні пінгвіни. Ілюстративне фото: facebook.com/AntarcticCenter

Субарктичні пінгвіни. Ілюстративне фото: facebook.com/AntarcticCenter

На відміну від субантарктичних пінгвінів, королівські та імператорські птахи не оселяються в цьому регіоні, хоча інколи й відвідують станцію.

Субарктичні пінгвіни. Ілюстративне фото: facebook.com/AntarcticCenter

Субарктичні пінгвіни. Ілюстративне фото: facebook.com/AntarcticCenter

Субарктичні пінгвіни. Ілюстративне фото: facebook.com/AntarcticCenter

Субарктичні пінгвіни. Ілюстративне фото: facebook.com/AntarcticCenter

"Нагадуємо, що українські вчені проводять спостереження за пінгвінами та іншими птахами в контексті зміни клімату. Міграція субантарктичних пінгвінів за останні 20 років є одним із беззаперечних доказів потепління в Антарктиці", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, вчені NASA знайшли тунелі для ядерних ракет, заховані під льодовим щитом Гренландії.

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