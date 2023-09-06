Українські прізвища: які закінчення переважають у різних регіонах

Так склалося, вважається, що більшість українських прізвищ закінчується на "-енко", а прізвища, що закінчуються на "-ський", "-цький", "-зький" виключно польського походження. Однак, це не так, точніше не зовсім так.

Яких прізвищ найбільше в Україні

Як стверджують експерти, ні в цілому по Україні, ні по окремих регіонах прізвища з закінченням на "-енко" як, наприклад, Бондаренко, Петренко не переважають. Серед корінних жителів країни питома вага носіїв прізвищ, що закінчуються на "-енко" коливається від 30% в Чернігівській області, (це найвищий показник по областях) до 4% у Львівській області (найнижчий показник). В цілому по Україні такі прізвища не перевищують 15% всіх прізвищ. Тобто прізвищ на "-енко" хоч їх не найбільше в Україні, але вони мають найвищу питому вагу.

Як закінчуються українські прізвища, що знаходяться на другому місці

На другому місці серед українських прізвищ прізвища з закінченням на "-ук", як, наприклад, Дмитрук, Кравчук, Марчук, такі прізвища зустрічаються по всій Україні. До 30% носіїв таких прізвищ мешкає у Волинській, Рівненській, Житомирській областях.

Які прізвища на третьому місці за поширеністю

Третє місце належить українським прізвищам на "-ський", "-цький", "-зький". Вважається, що це польські прізвища. Але це поширений стереотип, не більше. Як вважають експерти, прізвища з таким закінченням притаманні багатьом слов’янським народам і означають місце походження їхнього першого носія.

Щоб зрозуміти, яке походження таких прізвищ, потрібно розбиратися, який населений пункт чи місцевість вони відображають. Якщо це місцевість на території Польщі, то це прізвище польського походження, якщо на території Чехії, то це прізвище походить саме звідти. Українське прізвище Хорольський означає, що її носій був з відповідного міста на Полтавщині, Уманський, Шпольський - відповідно з Черкащини, предок українця з прізвищем Ніжинський походив з міста на Чернігівщині тощо.

Четверте місце займають іменникові прізвища

На четвертому місці серед українських прізвищ – прізвища "іменники". Це, наприклад, Дуб, Куниця, Стріха, Сало тощо. Такі прізвища іменники поширені по всій Україні, алей найбільше їх в Закарпатській області та на Полтавщині.

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