Український "колібрі": дивну істоту з довжелезним хоботом все частіше можна побачити в нашій країні

Метелик язикан звичайний дійсно схожий на колібрі через свої розміри та здатність зависати у повітрі.

Останнім часом в Україні все частіше можна побачити поруч з квітучими рослинами блискуче маленьке створіння, яке швидко літає від квітки до квітки, наче мініатюрний гелікоптер. Істота дуже швидко переміщується і може зависати в повітрі, через що її помилково сприймають за колібрі.

Про це розповіли біологи Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща".

Язикан може зависати у повітрі, як гвинтокрил

Однак, в Україні всім відомі пташки колібрі не живуть. Вони є ендеміками Америки та не зустрічаються в Європі. А істота, про яку розповідають біологи, це дивовижний метелик.

"Знайомтесь: Язикан Звичайний (Macroglossum stellatarum), англійською - hummingbird hawk-moth (з англійської перекладається як колібрі). Це метелик з родини бражникових (Sphingidae), який завдяки своїм особливостям і поведінці заслужив в народі назву "українського колібрі". І дійсно, схожість вражає", – пояснили у "Цуманській пущі".

Свою назву язикан отримав завдяки довжелезному хоботкові, який нагадує язик. Саме за допомогою цього хоботка він харчується квітковим нектаром, а довжина хоботка дозволяє дістатися до "ласощів" навіть у самих глибоких квітках. Хоботок комахи навіть може бути довшим за його тіло, що робить його справжнім майстром у добуванні їжі.

Язикан харчується за допомогою хоботка, який довше його тіла

Дивовижні особливості язикана звичайного

Язикан – це "швидкісний літак серед комах". Біологи зазначають, що він здатний розвивати швидкість до 80 км/год, а кількість помахів його крил становить до 85 за секунду. Така швидкість та маневровість допомагає харчуватися в польоті й не чіплятися за квітку лапками, а також уникати небажаних зустрічей із хижаками.

Цього дивного метелика можна побачити не тільки вдень. Він є справжнім "нічним мисливцем" і часто літає в сутінках або навіть вночі. Це пов'язано з тим, що багато квітів, якими він харчується, розкриваються саме в цей час. Особливо приваблюють язикана петунії, бузок, шавлія, лаванда, м’ята та інші квіти з сильним ароматом.

Язикан має відмінний зір і здатний розрізняти кольори. Це допомагає йому знаходити квіти з найбільшою концентрацією нектару.

За своїми розмірами та забарвленням язикан нагадує маленьку пташку / Фото: twitter.com

Чому язикана плутають з колібрі

Хоча колібрі трохи більші за язикана, його розміри легко можуть ввести в оману недосвідченого спостерігача за живою природою. Отже, язикан дійсно за розміром і забарвленням нагадує дрібну пташку.

"Передні крила в нього коричневі, з чорними хвилястими лініями поперек, тоді як задні крила помаранчеві з чорним краєм. Черевце досить широке, з віялоподібним хвостом з щетинками на кінці. Розмах крил становить 38—50 мм, довжина тіла 20-30 мм", – розповіли біологи.

До того ж язикан є майстром зависання у повітрі, і так само як і колібрі харчується нектаром квітів, що збільшує схожість.

"Хоча язикан звичайний і не є колібрі, він, без сумніву, заслуговує на увагу. Цей незвичайний метелик є яскравим прикладом адаптації до навколишнього середовища і демонструє дивовижні можливості комах", – підсумували співробітники Ківерцівського природного парку.

Бражник язикан звичайний



Macroglossum stellatarum pic.twitter.com/Py9PtSJyIJ — Životinja Apokalipsa (@Zverovski) September 26, 2022

Нагадаємо, Німеччину атакують комахи-чужинці з берегів Середземного моря. Вони перегризають кабелі та знищують паркани.

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