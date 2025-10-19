Український фермер показав, як створити еко-житло (фото, видео)

Українець створює автономний еко-будинок у серці Карпат / © скрін з відео

Українець із Закарпаття будує екологічну глиняну хатину посеред Карпат, використовуючи сонячні батареї для обігріву та електропостачання. Чоловік документує процес у своєму блозі в TikTok, викликаючи зацікавлення тисяч людей.

Про це пише Фокус.

Марк, який називає себе вільним фермером, обрав віддалене карпатське поселення для будівництва власного житла. Він розчищає територію, облаштовує побут і веде всю роботу власноруч, детально фіксуючи кожен етап у відео для TikTok.

В якості матеріалів для хатини чоловік обирає природні компоненти: глину, сіно, воду та дерев’яні кілки. Цей підхід дозволяє створити максимально екологічне житло, що гармонійно вписується у лісовий ландшафт Карпат.

Особливістю будинку є використання сонячних панелей, встановлених на даху. Вони забезпечують енергією побутові потреби та обігрів хатини, що робить житло автономним і екологічно безпечним.



Марк розповідає, що вже понад десять років працює над цим проектом, поступово покращуючи конструкцію та вдосконалюючи технологію. У своїх відео він демонструє, як готує спеціальне сіно для штукатурки та інші етапи будівництва, відповідаючи на численні запитання підписників про внутрішнє облаштування.

Така ініціатива не лише дозволяє автору реалізувати власну мрію про автономне житло, а й надихає тисячі людей на створення екологічного простору для життя.

