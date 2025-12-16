Маневрували між айсбергами: як українська "Ноосфера" вперше перетнула Південне полярне коло

Український криголам «Ноосфера» / © Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Реклама

Український флагман полярного флоту «Ноосфера» здійснив історичний перехід, вперше перетнувши Південне полярне коло. Експедиція вирушила зі станції «Академік Вернадський» через затоку Маргарет-Бей до британської бази «Ротера» для проведення масштабних міжнародних досліджень.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

«Полярне коло — це уявна лінія на широті 66°33' (на півночі — Північне, на півдні — Південне), яка позначає межу зон, де спостерігаються полярний день (Сонце не заходить) та полярна ніч (Сонце не сходить) щонайменше одну добу на рік», — пояснили у центрі.

Реклама

Український криголам «Ноосфера» перетнув Полярне коло. / © Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Додають, що шлях судна пролягав через складні льодові умови. Як повідомив капітан криголама Андрій Старіш, екіпажу довелося понад дві години маневрувати між айсбергами. За його словами, це була надзвичайно «ювелірна» робота, яка вимагала максимальної концентрації та глибокого розуміння можливостей судна. Головна мета експедиції — вивчення впливу глобального потепління на Антарктику.

Український криголам «Ноосфера» / © Facebook / Національний антарктичний науковий центр

«На всьому шляху океанографи шукали морські теплові хвилі, які періодично виникають внаслідок глобального потепління навіть у холодних водах Антарктики. Для точнішого пошуку місць кліматичних аномалій за допомогою акустичного обладнання була зроблена картографія морського дна», — зазначають у центрі.

Вчені у криголаму «Ноосфера». / © Facebook / Національний антарктичний науковий центр

За допомогою спеціального зонда CTD науковці проаналізували температуру, солоність та рівень кисню у 12 точках Південного океану. Українські та мексиканські вчені відібрали зразки донних відкладень. Їхній аналіз допоможе реконструювати зміни клімату, що відбувалися протягом тисячоліть.

Український криголам «Ноосфера» / © Facebook / Національний антарктичний науковий центр

«Окрім роботи в океані, вчені завітали на «Ротеру». Це найбільша антарктична станція Великої Британії, влітку там працює до 100 полярників, а взимку — 22. Були обговорені можливості спільних досліджень, які планується розпочати вже цього сезону. До речі, зараз біля «Ротери» така сама температура, як і в Україні: від +1 до -2 С° (хоча в Антарктиці літо, а в нас — зима)», — поділилися вчені.

Реклама

Український криголам «Ноосфера» вперше перетнув полярне коло. / © Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Наразі «Ноосфера» завершила цей етап місії та розпочала зворотний шлях до станції «Академік Вернадський», де також будуть проводити дослідження.

Нагадаємо, антарктичний льодовик Твейтса, який дослідники називають одним із головних тригерів можливого різкого підвищення рівня моря, демонструє значно швидші темпи руйнування, ніж передбачалося раніше.

Також вчені показали, який вигляд має Антарктида без льоду.