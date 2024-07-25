"Україну врятує жінка?": переможниця "Битви екстрасенсів" розповіла про "пророцтво"

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова прокоментувала "пророцтво" про те, що мовляв "Україну врятує жінка" і нею може бути Камала Гарріс - ймовірна кандидатка у президента США від Демократичної партії.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Яна Пасинкова прокоментувала "пророцтво" про те, що "Україну врятує жінка" та зауважила, що не зовсім правда.

"Одразу скажу, що ніяк. Але є доповнення. Камала Гарріс - вона не є особою, яка щось вирішуватиме. Вона просто трансфер для важливих людей, вона не постійна у своїй посаді. А просто для того, щоб когось привести за собою", - сказала Яна Пасинкова.

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