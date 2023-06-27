Укус бджоли великим планом: дослідник ошелешив, як працює жало (відео)

Дослідник показав деталізований укус бджоли.

У відео, опубліковане на YouTube Джоном Перрі, який створює інформаційні кліпи у своїй серії Stated Clearly, видно, що відбувається після того, як жало комахи встромляється в плоть і вивільняє отруту, яка "знищує людські клітини".

Ролик зняли за допомогою електронного мікроскопа.

Автор пояснив, що лише самки бджіл можуть вжалити людину. Вона швидко вмирає, але не раніше, ніж завдасть своїй жертві значної шкоди.

На графіці показано "напрочуд складну структуру жала", яке містить стабілізаційний стрижень посередині, схожий на меч, та два зазубрені леза. Ці леза рухаються вперед і назад, впорскуючи отруту все глибше і глибше.

Жало бджоли / Фото: скриншот з відео

Чим довше жало залишається в шкірі, тим більше виділяється отрути, і процес може тривати до хвилини.

"Навіть коли жало від'єднано, м'язи, схожі на зомбі, продовжують копати і вводити отруту", - пояснює Перрі.

У той час як більшість ужалених відчувають біль і набряк, які зазвичай проходять протягом декількох годин, у невеликої кількості людей виникає смертельна алергія на бджолину отруту, відому як мелітин.

Нагадаємо, вчені назвали несподіваний фактор, який змушує нас старіти раніше.

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