Укуси за шию, вирваний зуб і кров: у літаку сталася пекельна бійка

Під час польоту з Туреччини до Великої Британії сталася кривава бійка.

Про це пише Daily Star.

На борту літака Jet2, що прямував з Анталії до Лідса, двоє чоловіків з'ясовували стосунки. У результаті один дістав укус за шию, а інший залишився без зуба – кров була повсюди.

Це був справжній "політ до пекла" і ошелешені пасажири стали свідками божевільних речей, які відбулися 6 грудня. Один із пасажирів розповів, що чоловіки сиділи поруч і були "у стані алкогольного сп'яніння", перш ніж раптово почали битися.

Очевидець сказав: "Хлопець на крайньому сидінні встав і сказав: "Відвали, ти мені голову проломиш". Він хотів вдарити його і вибити йому очі, але мій напарник зупинив його. Було багато кулаків, і один із них кусав іншого за шию. Діти кричали. Ми займаємося боксом і звикли бачити подібні речі, але це було щось інше. Це було дійсно жахливо і огидно. Скрізь була кров. Я був травмований".

Пасажир сказав, що бійка почалася приблизно на 45-й хвилині польоту і тривала близько п'яти хвилин, перш ніж вони заспокоїлися.

"Один із хлопців вирвав собі власний зуб. Мені сказали, що його викинули десь у літаку", — продовжив він.

Пілот був змушений перенаправити літак до Болгарії, де обох чоловіків вивела поліція.

Через цей інцидент, за словами пасажира, літак був змушений приземлитися в лондонському аеропорту Станстед у Великій Британії і прибув туди лише близько опівночі. Потім був організований автобус, який доправив мандрівників до Лідса.

Представник Jet2.com прокоментував: "Ми можемо підтвердити, що рейс LS214 з Анталії до Лідса був перенаправлений до аеропорту Софії в п'ятницю, 6 грудня, щоб поліція могла висадити двох пасажирів, які порушували громадський порядок. Як сімейна авіакомпанія, ми застосовуємо підхід нульової толерантності до такої поведінки, і обом пасажирам було заборонено літати з нами довічно".

Нагадаємо, не так давно пасажирський літак екстрено приземлили на Бермудських островах через 100 свиней. Рейс затримався більш ніж на добу.

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