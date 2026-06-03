Уламок знищеного світу: у метеориті з Сахари знайшли докази існування ще однієї планети

Рання Сонячна система, можливо, мала набагато більше планетних тіл. / © Pixabay

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Сьогодні існує чотири «канонічні» кам’янисті планети: Меркурій, Венера, Марс і Земля. Вони належать до земної групи. Ці планети щільні, кам’янисті, з металевим ядром і тонкою корою. Їхні орбіти ближчі до Сонця, тому вони отримали менше газу під час формування.

Проте на початку існування Сонячної системи, ймовірно, існував ще один великий об’єкт — Тейя. Це тіло розміром з Марс зіткнулося з Землею, утворивши Місяць. Вчені стверджують, що має бути ще одна.

Про це пише видання IFLScience.

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Вчені зі США з’ясували, що ангріти, рідкісні метеорити, що падають на Землю, можуть бути частинами стародавньої протопланети, яка існувала на ранньому етапі формування Сонячної системи.

Ангріти — це рідкісний клас метеоритів, які є групою збіднених лужними металами магматичних ахондритів, вік кристалізації яких дозволяє віднести їх до найдавніших відомих матеріалів Сонячної системи, зазначають вчені.

Проаналізувавши ангритовий метеорит NWA 12774, знайдений у Сахарі, вчені виявили дещо досить надзвичайне — наявність клінопіроксену, мінерального кристала, що міститься в мантії та земній корі.

Цей конкретний мінерал, схоже, має неймовірний вміст алюмінію. Реконструювавши тиск, за якого він мав бути утворений, команда виявила 17,5 кілобар, що приблизно в 17,5 разів перевищує тиск на дні Маріанської западини.

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Така особливість може говорити, що мінерал сформувався під дуже високим тиском. Такий тиск не міг виникнути всередині невеликого астероїду. За розрахунками вчених, батьківське тіло ангритів мало мати радіус як мінімум близько 1000 кілометрів. А якщо кристали сформувалися не глибоко, а ближче до поверхні, то саме тіло могло бути ще більшим — радіусом понад 1800 кілометрів. Це вже можна порівняти з Місяцем.

Простіше кажучи, цей метеорит — частина колишньої планети, яка була знищена за загадкових обставин.

«Неймовірно уявити, що колись існував такий великий світ», — заявив Аарон Белл, доцент кафедри наук про Землю в Університеті Каліфорнії в Боулдері. «Ми знаємо про його існування лише тому, що кілька його фрагментів випадково приземлилися на Землю. Ці метеорити зберегли докази зовсім іншого шляху розвитку ранніх планет. Є багато метеоритів, які не були ретельно вивчені, тому, ймовірно, існувало більше таких протопланет, про які ми не знаємо», — сказав Белл.

На думку вченого, у ранній Сонячній системі могли існувати великі планети з незвичайним хімічним складом та іншим шляхом розвитку.

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«Матеріали, з яких утворилося материнське тіло ангритів, принципово відрізняються від складових Землі та Марса. Це вказує на окремий та самостійний еволюційний шлях формування планет на ранній історії нашої Сонячної системи», — додав дослідник.

Ймовірно, ця протопланета зруйнувалася внаслідок катастрофи, яка сталася на самому початку еволюційного процесу Сонячної системи. Після неї велике тіло могло розколотися, яке уламки розлетілися і потім стали частиною інших тіл чи потрапили Землю як метеорити.

Раніше вчені назвали 45 планет, де може бути позаземне життя.

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