Улов року: рибалка впіймав на вудку щуку-велетня (відео)

Рибалка / © unsplash.com

У Нідерландах рибалка неподалік міста Утрехт, під час очікування клювання раптово зафіксував момент, що згодом зібрав мільйони переглядів.

Про це чоловік повідомив у ролику в TikTok.

На 15-секундному ролику видно, як до вудки підпливає невелика рибка. У той самий час з глибини різко з’являється гігантська щука й миттєво хапає здобич буквально біля ніг чоловіка. Ситуація розгорнулася настільки стрімко, що сам автор зізнався: він не вірив власним очам.

«Це клювання було просто божевільним! Неймовірно, як ця щука вхопив здобич буквально в мене під ногами», — підписав він своє відео.

Запис, оприлюднений у березні цього року, став надзвичайно популярним: за короткий час він набрав понад 33 мільйони переглядів і залишився в топі обговорень у соцмережі. У коментарях користувачі називають щуку «гігантською», дякують авторові за унікальний кадр і підкреслюють, що подібні моменти рідко потрапляють у кадр.

Згодом рибалка виклав іще одне відео, де показав реальні розміри впійманої риби. Під постами зібралися тисячі відгуків, серед яких:

«Ця щука просто велетенська»;

«Не багато риболовних відео показують фінал — класний контент, вітаю»;

«Це було одночасно красиво й жорстко»;

«Найбільша щука, яку я коли-небудь бачив».

Відео з уловом продовжує набирати перегляди та обговорення.

Рибалка. Відео: TikTok

Нагадаємо, в Норвегії рибалка Маркус Ростад спіймав на вудку гігантського атлантичного блакитного тунця вагою близько 280 кг. Боротьба з рибою тривала майже три години, і, за словами чоловіка, емоції від цього дня він запам’ятає на все життя.