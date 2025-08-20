- Дата публікації
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 289
- Час на прочитання
- 2 хв
Ультраправий екстреміст змінив стать, щоб не сидіти у в'язниці з чоловіками
Лібіх з'являється на публіці в жіночому одязі та з вусами, а в офіційних документах використовує подвійне ім’я – Марла-Свеня.
Німецькому ультраправому екстремісту Свену Лібіху дозволять розпочати відбування 18-місячного терміну ув’язнення у жіночій в’язниці після того, як він скористався новою урядовою політикою для реєстрації зміни статі.
Про це повідомило видання FAZ.
У липні 2023 року його було засуджено за кілька правопорушень, включаючи наклеп та підбурювання до ненависті, а німецькі суди відхилили його останню апеляцію на початку цього року.
Однак цього року Свен Лібіх змінив стать і попросив покарання у жіночій в’язниці, щоб уникнути «дискримінації» з боку ув’язнених-чоловіків.
Для цього він скористався реформою, яка мала би підтримувати трансгендерних, інтерсексуальних та небінарних людей у Німеччині і спростила процес зміни імені та статі особи в офіційних документах.
Тепер Лібіх з’являється на публіці в жіночому одязі та з вусами, а в офіційних документах використовує подвійне ім’я — Марла-Свеня.
Німецькі чиновники заявили, що рішення про його ув’язнення до жіночої в’язниці Хемніц у Саксонії було ухвалене на основі його зареєстрованої статі, а не біологічної.
Старший прокурор у Саксонії Денніс Чернота уточнив, що після прибуття Лібіха опитають, щоб перевірити, чи доречно його поміщати серед жінок. Якщо буде вирішено, що Лібіх становить загрозу для інших ув’язнених або для правопорядку у в’язниці, його можуть перевести.
Лібіха називають «правим екстремістом», діяльність якого здійснюється по всій країні.
Його фотографували з пов’язкою в нацистському стилі, коли він брав участь у протестах, де демонстранти в чорному марширували з червоно-білими та чорними прапорами.
На нарукавній пов’язці було написано гасло «Sicherheits-Abteilung» або SA, що є абревіатурою нацистських штурмовиків.
Нагадаємо, операції зі збільшення зросту набули популярності як естетична процедура, особливо серед чоловіків.