Ультрарозкішна бутильована вода коштує до $10 000 за літр: у чому її особливість

Fillico Jewelry Water – японська компанія, відома тим, що продає одну з найдорожчих бутильованих вод у світі, ексклюзивні лімітовані серії якої коштують до 10 000 доларів за пляшку.

Про це пише Oddity Central.

Заснована 2005 року, компанія Fillico Water поставила собі за мету створити продукт повної розкоші, який би змусив людей тягнутися до своїх гаманців і платити непристойні суми грошей, щоб мати його. Використання найчистішої мінеральної води в Японії було недостатньо, тому вони доклали чимало зусиль до дизайну упаковання. Якимось чином їм це вдалося, і сьогодні Fillico Jewelry Water є одним із найбільш затребуваних брендів ультрарозкішної бутильованої води у світі, ціни на який перевищують 1000 доларів за літр і навіть декілька тисяч за лімітовану серію.

Вода Fillico походить з джерела Нунобікі, розташованого глибоко в національному парку Роккоу в Кобе, далеко від будь-якого промислового чи сільськогосподарського розвитку. Відома своєю чистотою та високим вмістом мінералів, ця джерельна вода природним чином фільтрується через вулканічну породу, що нібито надає їй дуже свіжого смаку. Fillico стверджує, що розливає воду в пляшки, використовуючи мінімальні технології обробки, щоб зберегти її природний характер.

Але чистоти ювелірної води компанії недостатньо, щоб виправдати її сміхотворно високу ціну. І саме тут у гру вступає упаковання. Кожна пляшка води – це витвір мистецтва ручної роботи, прикрашений кристалами Swarovski, оздоблений золотом та декорований королівськими символами, щоб по-справжньому повідомити світові, що це далеко не звичайна бутильована вода. Пляшка Fillico Jewelry Water – це символ статусу.

Вода Fillico Jewelry Water

Через те, наскільки складно продавати воду як продукт розкоші, Fillico зіткнулася з великою кількістю скептицизму на початку, але її засновники були переконані, що на ринку є місце для такої води, і у них була стратегія, як втілити своє бачення в реальність. Через рік після заснування компанії Крістіан Діор представив воду Fillico своїм VIP-клієнтам, а 2008 року компанія стала офіційним спонсором Каннського кінофестивалю. Незабаром бренд став фаворитом королівських будинків в усьому світі, а його популярність продовжувала зростати серед багатих і сильних світу цього.

Оскільки кожна пляшка води Fillico виготовляється вручну – і щоб зберегти ілюзію ексклюзивності – виробництво обмежене лише 5 000 пляшок на місяць, що допомагає утримувати ціни на високому рівні. Сьогодні пляшка Fillico Jewelry Water 2-го покоління продається за 999 євро (понад 1000 доларів), але пляшки лімітованої серії можуть коштувати набагато більше.

Fillico Jewelry Water технічно не продає найдорожчі пляшки води у світі, оскільки компанії створили значно дорожчі одноразові контейнери, наприклад, пляшку води вартістю 100 000 доларів, але як для бренду, що спеціалізується на продажі розкішної води, буде складно знайти дорожчі альтернативи.

Нагадаємо, що відомо про цьогорічну найдорожчу ялинку у світі та який вигляд має прикраса за 5,5 мільйона доларів. Її зробили з неймовірної кількості монет.

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