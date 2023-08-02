Цінна знахідка: у Перу виявили скам'янілі рештки кита, що може бути найважчою твариною

Вчені-палеонтологи виявили останки величезного кита, що давно вимер, у скелі в пустелі Іка на півдні Перу. Припускають, що маса тіла тварини може сягати сотень тонн.

Про це повідомляє The Guardian.

Детальніше про відкриття

Як розповів палеонтолог з Пізанського університету Альберто Колларета, знахідка стала абсолютно унікальною, йому не доводилося бачити таке раніше. "Це найважчий скелет серед ссавців, можливо, найважчий хребет з тих, що будь-коли існували", — сказав він.

Донедавна синій кит вважався рекордсменом за розміром тіла. Гігантський скелет синього кита, що розміщений у лондонському Музеї природної історії, має довжину понад 25 метрів та важить 4,5 тонни.

Але новий вид, який має назву Perucetus colossus, може бути більшим і важчим за синього кита. Попри те, що його довжина становила всього 20 метрів, скелет був би вдвічі-втричі важчим за скелет 25-метрового синього кита через щільніші кістки. За оцінками дослідників, маса його тіла мала становити від 85 до 340 тонн.

Відзначається, що знахідка дала важливу інформацію про гігантизм ранніх китоподібних тварин, у тому числі дельфінів, китів і морських свиней. Хоча зазвичай сині кити та їхні предки зустрічаються у відкритому морі, виявлена тварина еволюціонувала на мілководді у прибережних водах.

Раніше астрономи вперше виявили дві планети, що обертаються навколо зірки по одній орбіті. Вони спостерігали цей процес у новонародженій планетній системі на відстані 370 світлових років від нас.

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