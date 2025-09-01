Унікальна знахідка: рибалка спіймав рідкісну тварину незвичайного забарвлення (фото)

Унікальний синій лобстер став зіркою Фото скрин відео: Northeastern

Реклама

У водах Атлантики рибалці Бредлі Мислінскі пощастило спіймати справді унікальну істоту — яскраво-синього лобстера. Ця знахідка є неймовірно рідкісною, оскільки, за оцінками вчених, подібна генетична аномалія трапляється лише в одного з двох мільйонів лобстерів.

Про це йдеться на каналі Northeastern.

Унікальна аномалія: чому лобстер став синім

Звичайні лобстери мають зеленувато-коричневий колір, який допомагає їм маскуватися на морському дні. Червоний відтінок, до якого ми звикли, вони набувають лише після термічної обробки. Це відбувається через руйнування білка під назвою крустаціанін, який у живому стані надає панциру синій колір.

Реклама

Синій лобстер - вчені показали рідкісну знахідку один на два мільйони Фото скрин відео: Northeastern

У випадку зі знайденим лобстером, якого назвали Нептун, його організм виробляє надлишок цього білка, що і забарвлює його екзоскелет у насичений синій колір. Завдяки цій рідкісній генетичній особливості, Нептун виглядає як «сяючий» екземпляр серед звичайних родичів.

Нептун у науковому центрі

Вражений своєю знахідкою, Бред Мислінскі передав лобстера до Центру морських наук Північно-Східного університету. Експерти не приховують свого захоплення.

Аспірантка Нейда Вільянуева зазначила, що ніколи не сподівалася побачити наживо таку рідкісну особину. Вона вважає, що Нептун стане чудовим доповненням до освітніх програм, зацікавлюючи студентів та відвідувачів.

За оцінками вчених, Нептун важить трохи менше кілограма і йому близько семи років. Хоча шанси народитися синім лобстером — один на 2 мільйони, ймовірність спіймати такого екземпляра ще менша — один на 200 мільйонів.

Реклама

Нагадаємо, раніше вчені розповіли правду про домашніх тварин і зруйнували більшість стереотипів про собак та котів.

Тим часом мандрівник зі США об’їхав усі країни за рекордний час. Чоловік майже щоранку протягом року прокидався в новій країні, оточений незнайомими пам'ятками та обличчями.