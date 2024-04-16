Унікальний рукопис Артура Конан Дойла продадуть у Нью-Йорку: можлива ціна приголомшує

Рукопис книги "Знак чотирьох" містить кілька виправлень автора та його американського редактора.

Аукціонний дім Sotheby’s виставить на продаж унікальний лот – оригінал рукопису про Шерлока Холмса з автографом автора. Це друга книга з серії про геніального детектива - "Знак чотирьох".

Про це повідомив аукціонний дім Sotheby’s.

Рукопис зберігся надзвичайно добре та містить лише декілька орфографічних виправлень редактора та самого автора. Наразі це єдиний рукописний примірник книги "Знак чотирьох", що зберігся до наших часів.

За оцінками спеціалістів, рукопис можуть продати за рекордну суму від 800 тисяч до 1,2 мільйона доларів.

Книга належить до приватної колекції американського щелепно-лицьового хірурга Родні Свантко, який помер 2022 року.

"Бібліотека доктора Родні П. Свантко є однією з найзначніших приватних бібліотек, виставлених на аукціонах у цьому столітті. Можливо, невеликі за кількістю, але величезні за впливом, ці книги, рукописи та малюнки ретельно об'єднують у собі великі раритети і значні презентаційні екземпляри, що представляють найзнаменитіших і найчитаніших авторів дев'ятнадцятого та двадцятого століть", – йдеться у повідомленні.

Серед багатьох експонатів колекції чудовий презентаційний екземпляр першого видання "Великий Гетсбі" Френсіса Скотта Фіцджеральда в обкладинці з написом автора своїй невістці та її чоловікові. Ціна цієї книги становитиме від 180 до 250 тисяч доларів.

The most valuable Sir Arthur Conan Doyle item ever offered at auction will cross the Sotheby's auction block this June in New York.



This handwritten "The Sign of Four" is the only known draft of the legendary Sherlock Holmes story. Find out more: https://t.co/6GY9WNd0yq pic.twitter.com/HQWMSEL07f — Sotheby's (@Sothebys) April 4, 2024

Ще один цінний лот – два примірники першого американського видання "Лоліти" Володимира Набокова з автографами автора, які він подарував Грему Грінові та Вірі Набоковій.

Аукціон відбудеться у Нью-Йорку 26 червня цього року.

Нагадаємо, у США продали найдорожчий у світі комікс. Це рідкісний екземпляр про пригоди Супермена, який побачив світ у 1938 році.

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