Унікальний архів ОУН знайшли в лісі на Прикарпатті: що лежало в металевому бідоні

На Прикарпатті знайшли архів ОУН

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На Прикарпатті виявили унікальний архів Більшівцівського районного проводу ОУН, захований у металевому бідоні. Історичні папери, дата яких охоплює переважно 1948–1949 роки, поблизу села Старі Скоморохи випадково знайшов житель Загір’я Андріан Шаган.

Про це розповіли в Івано-Франківському обласному музеї визвольної боротьби ім. С. Бандери.

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На Прикарпатті знайшли унікальний архів ОУН, що лежав 80 років під землею

Під час прогулянки лісом чоловік зачепився за дріт, що стирчав із землі, а після розчищення ґрунту побачив запечатану місткість із документами та зв’язався з науковцями.

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Для огляду території та вилучення сховку створили робочу групу. Як зазначила керівниця музею Марія Середюк, виявлені матеріали розкривають подробиці діяльності підпілля та тодішнього побуту. У документах йдеться про людей і села, що брали участь в Організації українських націоналістів.

Серед знайдених паперів опинилися:

агітаційні листівки, звернення, брошури та історичні видання;

звітність щодо реалізації бофонів — грошових знаків ОУН, якими фінансувався визвольний рух;

документація Служби безпеки ОУН та матеріали різних напрямів роботи підпілля;

заклики до українців у лавах Червоної армії не ставати проти власного народу, а також звернення до інших поневолених народів СРСР.

«Багато описів злодіянь більшовиків про те, які вони робили обшуки, арешти, вислання, просто знущання з людей. До прикладу, могло бути написано, що група з восьми більшовиків зайшла в село, побила такого ґазду, щось у когось вкрала. Цей масив документів свідчить про те, наскільки ретельно вела діловодство Організація українських націоналістів. Ми повинні зрозуміти, що це все відбувалося в умовах підпілля», — розповів «Суспільному» керівник КП «Пам’ять» Василь Тимків.

Сам бідон слугував тимчасовим укриттям. На території області вже знайшли близько 15 схожих архівів. Окрім того, у сховку виявили невідому досі науці листівку ОУН із закликом уникати вступу до радянських «істрєбітєльних батальйонів» НКВС.

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Наразі знахідку перевезли до музею, де фахівці розпочали первинний огляд, очищення й оцифрування. Більшість документів пошкоджена. 20% з них — у досить гарному стані, де читається текст. Близько 40% знайдених документів — у середньому стані.

Цікаві знахідки: останні новини

Нагадаємо, біля греблі ДніпроГЕС археологічна експедиція Національного заповідника «Хортиця» та «Укргідроенерго» дослідила скелі «Три стоги», які оголилися через зниження рівня води.

Науковці знайшли унікальні артефакти різних епох: кераміку міднокам’яного та бронзового віків, уламки античної амфори, кістки тварин, частину старовинного якоря й три чорні камені, подібні до магічного «Чорного каменя» з Хортиці.

Окрему увагу привернули заглиблення в каменях — так звані «Козацькі миски» на скелі «Середній Стіг» та острові Похилому, які, за переказами, запорожці використовували для приготування їжі.

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