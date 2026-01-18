ТСН у соціальних мережах

Унікальний випадок: жінка завагітніла двічі одночасно (фото)

24-річна Кетлін Рамос Сантос з Бразилії завагітніла вдруге, будучи вже вагітною.

Бразилька Кетлін Нікол Рамос Сантос стала однією з небагатьох жінок у світі, які зафіксували надзвичайно рідкісне явище — одночасну вагітність двома дітьми, зачатими в різний час. Подія настільки унікальна, що ймовірність виграти в лотерею більша, ніж завагітніти під час вже існуючої вагітності.

Про це пише видання The Daily Star.

Кетлін Нікол вже була матір’ю однієї дитини, коли помітила у себе неприродно виражені симптоми вагітності. Вона вирішила пройти ще один тест на вагітність і була шокована, коли результат показав, що очікує ще одну дитину. Лікарі підтвердили рідкісне явище, відоме як суперфетація — коли жінка завагітніє повторно, будучи вже вагітною. У таких випадках другий плід може розвиватися з різницею у кілька днів або тижнів від першого, і навіть мати іншого батька.

Під час ультразвукового обстеження було встановлено, що Кетлін чекає двох дітей, однак між плодами спостерігалася різниця у розвитку — один був на тиждень молодший за іншого. Через це лікарі визначили вагітність як високого ризику і радили максимально дотримуватися спокою.

Кетлін народила першу дитину природним шляхом, а через годину другий плід довелося приймати шляхом екстреного кесаревого розтину. Вона пригадує цей момент як надзвичайно стресовий: «Це був величезний шок — у мене відбулися два пологи в одну ніч».

Новонароджені близнюки, Маджу та Мая, з’явилися на світ на 33-му тижні вагітності і провели перші три тижні життя в відділенні інтенсивної терапії. Навіть після виписки сім’я зіткнулася з великими труднощами: Кетлін доглядала за дітьми самостійно, поки чоловік працював, що вимагало від неї надзвичайної сили й витримки. Вона зазначає: «Було дуже важко спочатку; це буквально позбавило мене всього — але нічого, з чим не впоралася б матір».

Кетлін не розкривала свою історію до 2026 року, зберігаючи її приватною протягом кількох років після народження дітей. Вона підкреслює, що унікальність суперфетації робить її випадок практично сенсаційним, і лише небагато жінок у світовій історії пережили подібне.

На думку медиків, такі випадки надзвичайно рідкісні і вимагають спеціального медичного нагляду, адже одночасна вагітність двома плодами, зачатими в різний час, створює серйозні ризики для матері та дітей.

Сьогодні Кетлін разом з чоловіком та трьома дітьми продовжує будувати родину, поділяючи свій досвід та підкреслюючи важливість підтримки, терпіння і уваги до медичних рекомендацій під час рідкісних ускладнень вагітності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чорногорії 57-річна жінка завагітніла після 22 років спроб.

