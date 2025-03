Університет затопило фекальним водоспадом зі стелі – фото

У Нідерландах університет затопило фекаліями, коли прорвало каналізаційну трубу і нечистоти з гуркотом ринули на поверх нижче.

Про це повідомляє Need To Know.

Студенти Делфтського технічного університету хихотіли, спостерігаючи за каламутним потоком, що стрімко падав донизу і заливав перший поверх.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що коричневий водоспад хлинув, коли прорвало каналізаційну трубу на факультеті будівництва та геонаук.

Багато хто дістав свої телефони, щоб зняти інцидент, який, як повідомляється, тривав 15 хвилин, для соціальних мереж.

Один зі студентів прокоментував: "Ніколи в житті не бачив нічого більш огидного".

Університет затопило фекаліями / Фото: скриншот з відео

Представник факультету розповів місцевим ЗМІ: "Я був майже там, коли це сталося. Пахло не дуже добре. Скажімо так, саме так, як можна було б очікувати, коли ви самі перебуваєте в туалеті. На щастя, ми змогли досить швидко розпочати роботи з ліквідації наслідків аварії. Наразі триває заміна труби. Лекції продовжуються у звичайному режимі, і жодних робочих місць поблизу немає. Зараз пахне нормально. Чесно кажучи, я відчуваю його лише тоді, коли дивлюся відео".

Будівля, де стався витік, була зведена 1957 року.

Причина прориву наразі з'ясовується. Прессекретар додав: "Ми також перевіряємо, чи не потребують заміни інші труби".

Нагадаємо, минулого року у Росії на фестивалі "чистої води" місто затопила річка з фекалій.

