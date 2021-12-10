Упав дорогою з ліжка до робочого столу: суд визнав травмування на віддаленій роботі страховим випадком

Упав дорогою з ліжка до робочого столу: суд визнав травмування на віддаленій роботі страховим випадком

Справу розглядала найвища інстанція німецького правосуддя — Федеральний соціальний суд.

У Німеччині працівник, який змушений був виконувати роботу віддалено, травмувався, йдучи зі спальні до робочого столу. Страхова компанія відмовилася оплачувати лікування, оскільки нещасний випадок стався поза робочим місцем. Чоловікові довелося звертатися до суду.

Про цей випадок повідомляє німецьке видання ZDF із посиланням на рішення Федерального соціального суду від 8 грудня.

Внаслідок падіння працівник пошкодив грудні хребці. Однак у страховій компанії заявили, що роботодавець несе відповідальність лише за травмування, які сталися на робочому місці. Чоловікові довелося звернутися до суду, його справа пройшла всі інстанції, поки не опинилася на розгляді у найвищому органі — Федеральному соціальному суді.

З’ясовуючи обставини цього випадку, суд встановив, що падіння чоловіка відбулося ще до сніданку, тобто під час “першої подорожі” на робоче місце, а травми в цей час покриває страховий договір.

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"Перша ранкова подорож від ліжка до домашнього робочого місця є дорогою до роботи, яка покривається страхуванням… Позивач потрапив у нещасний випадок на роботі, впавши вранці дорогою до свого робочого місця вдома", – оголосив вердикт Федеральний соціальний суд Німеччини.

Якби падіння сталося, коли працівник ішов не до робочого столу, а на кухню за чашкою кави, лікуватися йому довелося би за власний кошт.

Нагадаємо, як засвідчило недавнє соціологічне опитування, більшість українців проти дистанційної роботи.

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