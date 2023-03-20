Упіймали за кермом "половини машини": жінка шокувала станом свого авто (фото)

Жінку двічі оштрафували.
Поліцейські Австралії були приголомшені, побачивши, як до них їхала "половина машини".
Правоохоронці поділилися, що авто мало такий вигляд, "ніби ним керувала Круелла або сам диявол".
Чорний Hyundai Palisade 2022 року не мав ні лобового, ні заднього скла, а також повністю були відсутні панелі, які мали закривати двигун.
Відповідні фото опублікували у Facebook поліції штату Вікторія.
Разом зі знімками правоохоронці жартома опублікували контрольний список перед виходом із дому: Ключі? Є. Гаманець? Є. Передня частина автомобіля? Немає".
Цікаво, що напередодні водійку вже штрафували, попередивши її про те, що вона не повинна керувати автомобілем. Втім, вона проігнорувала це і знову сіла за кермо.
У результаті, 41-річну жінку ще раз оштрафували на 740 австралійських доларів (496 доларів США).
Нагадаємо, чоловік із Массачусетса, США, намагався найняти кілера для вбивства своєї дружини. Йому тепер загрожує до десяти років за ґратами.
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