Упіймали за кермом "половини машини": жінка шокувала станом свого авто (фото)

Поліцейські Австралії були приголомшені, побачивши, як до них їхала "половина машини".

Правоохоронці поділилися, що авто мало такий вигляд, "ніби ним керувала Круелла або сам диявол".

Чорний Hyundai Palisade 2022 року не мав ні лобового, ні заднього скла, а також повністю були відсутні панелі, які мали закривати двигун.

Фото: Victoria Police

Відповідні фото опублікували у Facebook поліції штату Вікторія.

Фото: Victoria Police

Разом зі знімками правоохоронці жартома опублікували контрольний список перед виходом із дому: Ключі? Є. Гаманець? Є. Передня частина автомобіля? Немає".

Фото: Victoria Police

Цікаво, що напередодні водійку вже штрафували, попередивши її про те, що вона не повинна керувати автомобілем. Втім, вона проігнорувала це і знову сіла за кермо.

У результаті, 41-річну жінку ще раз оштрафували на 740 австралійських доларів (496 доларів США).

Нагадаємо, чоловік із Массачусетса, США, намагався найняти кілера для вбивства своєї дружини. Йому тепер загрожує до десяти років за ґратами.

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