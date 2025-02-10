Упіймано найбільшого самця білої акули у світі: довжина, вага і фото гіганта

Дослідницька група OCEARCH упіймала найбільшого самця білої акули. До слова, в усьому світі зараз цей вид внесено до переліку вразливих. Вчені у США та Канаді збентежені, оскільки на пляжі викидаються великі білі акули з гігантським мозком.

Акула за окликом Контендер була вперше помічена і випущена на волю 17 січня, пише CBS News. OCEARCH відстежує акул, щоб вивчати їхню поведінку та схеми міграції.

Контендер, названий на честь партнера OCEARCH – компанії Contender Boats, є найбільшою білою акулою-самцем, яку група коли-небудь зловила, позначила і випустила в західній частині північної частини Атлантичного океану.

За даними OCEARCH, довжина дорослої акули становить 420 см, а вага – приблизно 750 кг.

Акула Контендер / Фото: instagram.com/ocearch

У соціальних мережах організація показала відео та назвала його "справжнім океанським гігантом".

Вперше Контендера помітили приблизно за 72 км від узбережжя південної Джорджії. Відтоді Контендер проплив близько 270 км, рухаючись далі в море і пливучи на південь до північної Флориди. У п'ятницю вранці він плавав у водах біля острова Сент-Августин, згідно з даними онлайн-трекінгу, що надаються його міткою.

Акула Контендер / Фото: instagram.com/ocearch

OCEARCH також повідомила, що зібрала "важливі біологічні" зразки у Контендера, зокрема з його сечостатевої системи, які зараз аналізуються і будуть використані в інших дослідженнях, зазначили в організації.

Акула Контендер / Фото: instagram.com/ocearch

Мітка на акулі продовжуватиме надавати інформацію про її місцеперебування протягом приблизно п'яти років, заявили в OCEARCH. Протягом цього часу організація зможе відстежувати його пересування. Його місцеперебування, а також місцеперебування інших акул з мітками OCEARCH можна буде переглянути в Інтернеті.

Акула Контендер / Фото: instagram.com/ocearch

Нагадаємо, "незаймана" акула народила попри те, що живе в акваріумі без самця.

Читайте також: