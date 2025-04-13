Уряд виставив на аукціон 100 тонн живих крокодилів: яка ціна та в чому каверза

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Уряд Китаю виставив на аукціон 100 тонн крокодилів за 550 000 доларів.

Раніше тварини належали Мо Цзюньрону, відомому як «Бог крокодилів», повідомляє SCMP. Але після того, як він не зміг виконати фінансові зобов’язання своєї компанії, він був змушений ліквідувати її активи, зокрема флот крокодилів.

І судячи з записів, зацікавлених у лускатих хижаках небагато.

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Китайський суд оголосив, що унікальний аукціон з продажу приблизно від 200 до 500 смертельно небезпечних тварин розпочнеться з 550 000 доларів після того, як дві попередні спроби не принесли жодного покупця.

Ці рептилії — сіамські крокодили, вид, занесений до китайського списку диких тварин, яких можна розводити на комерційній основі та продавати.

Але продаж відбувається з підводним каменем.

Суд не оплачує жодних витрат на транспортування чи поводження з тваринами, а це означає, що покупці, які бажають придбати стадо рептилій, повинні самі подбати про їх виловлення, завантаження та транспортування.

Покупці також повинні мати ліцензію на штучне розведення крокодилів і відповідне місце для їхнього утримання.

Поки що ніхто не зареєструвався для участі в аукціоні, але Народний суд міста Шеньчжень Наньшань не втрачає надії. Раніше крокодили належали компанії Guangdong Hongyi Crocodile Industry Company.

Нагадаємо, боді «Диво-жінки» продадуть на аукціоні за 100 тисяч доларів.