Урок мами обернувся проти неї: син заробив 1400 доларів за 10 днів і покинув школу

17-річний китаєць кинув школу після того, як заробив 10 000 юанів (1400 доларів США) всього за 10 днів.

Про це повідомляє South China Morning Post.

На це рішення вплинула його мама, яка спочатку заохочувала його продавати закуски, щоб прищепити йому розуміння важкої праці та пов'язаних з нею труднощів.

Жінка на прізвище Денг розповіла, що вигадала цей план, коли оцінки її 17-річного сина в навчальному закладі, де він вивчав кулінарію, почали погіршуватися. Коли вона висловила йому претензії щодо поганої успішності, її син, Шен, сказав їй, що "більше не хоче ходити до школи", тому що "навчання не має сенсу".

Денг, яка понад три роки продавала смажену курку у вуличному кіоску в Цзясіні, провінція Чжецзян, вірила, що знайомство її сина з реаліями складного робочого середовища мотивуватиме його більш серйозно ставитися до навчання.

"Він не хотів стикатися зі шкільними труднощами, тому я хотіла, щоб замість цього він вирішував проблеми реального життя. Заробляти гроші нелегко", - каже вона.

Під керівництвом Денг Шен використав модифікований електровелосипед, щоб побудувати кіоск із закусками, і, на подив матері, одразу ж взявся до роботи.

Шен заробив 10 000 юанів всього за 10 днів, і Денг пояснює цей успіх непохитною підтримкою постійних клієнтів, а також своєю наполегливою працею.

За словами мами, Шен прокидався щоранку і починав готувати їжу о 9-й. Він встановлював кіоск о 16:00 після 13-кілометрової поїздки до місця, де продавав курятину всю ніч. Додому він повертався о 3 годині ночі.

Зараз мета її сина – заробити достатньо грошей на цьому бізнесі, щоб купити електричний триколісний велосипед.

"Він дуже старанний. Я не очікувала, що він так захопиться роботою", - сказала вона.

За іронією долі, успіх Шена мотивував його кинути школу. Денг сказала, що неодноразово намагалася переконати його не кидати навчання, але він був налаштований рішуче.

"17-річна дитина має незалежні думки. Як батьки, все, що ми можемо зробити, це надати свою підтримку", - сказала вона. "Якщо він не зможе жити так, як хоче, він не буде щасливим. Мій пріоритет – щоб мій син був здоровим і щасливим. Мені потрібно лише спрямувати його на те, щоб він не робив нічого протизаконного".

Нагадаємо, в Індії платні "школи злодіїв" вчать дітей красти на багатих весіллях. Стало відомо, скільки коштує навчання.

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