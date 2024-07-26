Уряд оголосив його мертвим: чоловік пішов на злочин, щоб довести, що він живий – фото

Індійський чоловік, якого уряд несправедливо оголосив мертвим, вдався до злочину, щоб довести, що він живий.

Про це пише Oddity Central.

Бабурам Бхіл, 40-річний чоловік із села Мітора в штаті Раджастан, довгий час намагався переконати владу, що він все ще живий, після того, як вони видали на його ім'я свідоцтво про смерть. Він намагався виправити помилку, звертаючись до старійшин села та державних органів, але безрезультатно, тому вирішив піти на більш екстремальний варіант. Побоюючись, що все його майно буде конфісковано урядом після його "смерті", Бабурам дійшов до висновку, що стати серйозним злочинцем – найкращий спосіб привернути увагу до своєї проблеми. 19 липня він схопив ніж і пляшку з бензином і почав тероризувати місцеву школу.

Увійшовши до школи Чулі Бера Дхарана, він завдав тяжких тілесних ушкоджень двом вчителям, виконувачу обов'язків директора Хардаялу і вчителю Сурешу Кумару, а також одному з батьків. Згідно з поліцейським звітом, Бабурам Бхіл також взяв у заручники декількох учнів і вчителів, поки правоохоронці не прибули і не заарештували його.

Бабурам Бхіл / Фото: Oddity Central

Під час допиту житель Раджастану пояснив, що його несправедливо оголосили мертвим, і після неодноразових спроб анулювати свідоцтво про смерть він почав відчайдушно намагатися довести, що він живий. Він вирішив, що вчинення достатньо серйозних злочинів для того, щоб його заарештували, не залишить поліції іншого вибору, окрім як заарештувати його і записати його ім'я в поліцейські протоколи, як доказ того, що він насправді не був мертвим.

Бабурам був заарештований за свої злочини, але його план може спрацювати, оскільки поліція оголосила про розслідування його заяв.

Цікаво, що випадок 40-річного чоловіка не є чимось незвичайним в Індії. Vio News повідомляє, що в листопаді минулого року в Агрі бачили 70-річного чоловіка, який прогулювався з плакатом "Я живий" після того, як йому було помилково видано свідоцтво про смерть.

Нагадаємо, хтиві чоловіки "клюнули" на жителя Сумщини, який прикинувся дівчиною. Він надсилав їм інтимні фото з метою заробітку.

Читайте також: