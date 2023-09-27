Уряд вважає жінку мертвою останні 17 років: вона не може працювати або купити будинок (фото)

Жінка, яку помилково вважали мертвою протягом майже двох десятиліть, розповіла, що це "зіпсувало її життя", оскільки їй заборонили вступати до коледжу і вона не змогла зберегти роботу.

Про це пише Daily Mail.

Медлін-Мішель Картен із Сент-Луїса, штат Міссурі, жива і здорова, але протягом останніх 17 років уряд США оголосив її мертвою в ситуації, яку її порівнюють із "привидами". Вперше вона розповіла про дивний інцидент ще 2007-го, коли була студенткою, яка вивчала підприємництво та бізнес-технології в Університеті Вебстера. Тоді їй було відмовлено у фінансовій допомозі, оскільки її визнали мертвою.

Жінку вважають мертвою від 2006 року / Фото: dailystar.co.uk

Медлін сказала, що кредитор навіть надіслав їй документи, що підтверджують, що вона "померла", і, як з'ясувалося, у кредитних звітах також говорилося те саме. "Тепер вони кажуть: "Доведіть нам, що ви не мертві", — сказала вона.

Жінку вважають мертвою від 2006 року / Фото: dailystar.co.uk

Але майже через два десятиліття ситуація лише погіршується. Медлін заявила місцевому телеканалу, що це "жах корупції".

Вона сказала, що відтоді їй відмовили в іпотеці, через що вона не змогла купити будинок. "Це зіпсувало все моє життя. Це вплинуло на моє життя у фінансовому плані. Якби я хотіла купити будинок, цього не сталося б", — заявила вона.

Жінку вважають мертвою від 2006 року / Фото: dailystar.co.uk

Через ситуацію, що склалася, для Картен стало практично неможливим навіть зберегти роботу. Вона пояснила: "Це просто питання, перш ніж мій номер соціального страхування наздожене мене, і тоді їм доведеться відпустити мене… HR не може обробити заробітну плату".

Жінку вважають мертвою від 2006 року / Фото: dailystar.co.uk

За даними Консультативної ради соціального забезпечення, щороку до 12 000 осіб, які живуть у США, помилково вважаються померлими. Це може статися, коли допущені прості помилки, наприклад, якщо в картотеку смертей Ради введено неправильний номер.

Жінку вважають мертвою від 2006 року / Фото: dailystar.co.uk

2019 року Медлін подала позов, вимагаючи від Управління соціального забезпечення та інших державних установ відшкодування збитків на суму 12 мільйонів доларів. Проте суддя зрештою відхилив позов, оскільки уряд має суверенний імунітет.

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