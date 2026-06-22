USB-порт у телевізорі: для чого він потрібен і як підключити смартфон через нього

Навіщо USB-порт у телевізорі / © pexels.com

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USB-порт у телевізорі виконує не одну, а кілька практичних функцій. Хоча він виглядає так само, як на комп’ютері, його можливості дещо обмежені.

Відтворення медіа з флешки

Найпоширеніше використання — підключення USB-накопичувача. Через флешку або зовнішній жорсткий диск можна:

переглядати фото;

дивитися відео;

слухати музику.

Телевізор читає файли напряму без інтернету, якщо формат підтримується пристроєм.

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Запис телепередач

Деякі моделі телевізорів дозволяють записувати ефірне телебачення на USB-накопичувач. Це зручно, якщо потрібно переглянути програму пізніше.

Живлення пристроїв

USB-порт також може використовуватися як джерело живлення для:

медіаплеєрів;

ТВ-стіків;

невеликих гаджетів.

Однак потужність зазвичай обмежена.

Оновлення програмного забезпечення

У деяких випадках виробники використовують USB для встановлення або оновлення прошивки телевізора.

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Додаткові функції (залежно від моделі)

На старіших або специфічних моделях USB може також підтримувати:

Wi-Fi адаптери;

сервісні інструменти для налаштування.

Чи можна підключити телефон до телевізора через USB

На перший погляд здається, що USB — це простий спосіб підключити смартфон до телевізора. Але на практиці все складніше.

Основна проблема сумісності

Телевізор зазвичай працює як «хост» (як комп’ютер), який читає флешки.

Смартфон же теж виступає як пристрій-носій, а не як екран або джерело відеосигналу.

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Через це телевізор часто:

бачить телефон лише як накопичувач;

або взагалі не розпізнає його.

Чи можна транслювати екран телефону через USB

Найчастіше — ні.

USB-порт не призначений для передачі відеосигналу. Для цього потрібні спеціальні технології:

MHL (Mobile High-Definition Link);

USB-C з підтримкою відеовиходу;

або перехідник USB-C → HDMI.

Коли USB все ж працює

Підключення може спрацювати, якщо:

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телевізор підтримує режим MTP/PTP;

дозволяється доступ до медіафайлів телефону;

використовується сумісний кабель і режим передачі даних.

Але навіть у такому разі функціональність обмежена.

Альтернативні способи підключення смартфона до TV

Якщо USB не працює як потрібно, краще використовувати:

HDMI-кабель або перехідник;

Chromecast або аналогічні пристрої;

бездротове дзеркалювання екрана (Screen Mirroring / Smart View).

USB-порт у телевізорі — це насамперед інструмент для відтворення медіа, живлення пристроїв та технічних функцій. Він не є універсальним способом підключення смартфона.

Для перегляду контенту з телефону на великому екрані частіше використовують HDMI або бездротові технології.

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FAQ

Чи можна дивитися фільми з флешки на телевізорі?

Так, якщо телевізор підтримує потрібні формати відео та USB-накопичувач правильно розпізнається системою.

Чому телевізор не бачить телефон через USB?

Більшість телевізорів не підтримують режим роботи телефону як медіапристрою або не мають необхідних драйверів для смартфонів.

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Чи можна використовувати USB для дзеркалення екрана телефону на телевізор?

У більшості випадків ні. Для дзеркалення потрібні HDMI-адаптери або бездротові технології (Screen Mirroring, Chromecast).

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