Усе до копійки: жінка запросила подругу в гості, а потім виставила їй шокувальний чек

Жінка пожалілася, як подруга, яка мешкає закордоном, запросила її до себе в гості, а потім виставила чек.

Про це пише Mirror.

50-річні подруги познайомилися, коли їм було по 6. Вона розповіла, що жінка запросила її з чоловіком погостювати в неї вдома на тиждень. Вона навіть запропонувала влаштувати чоловікові своєї подруги вечірку на честь 50-річчя, бо під час їхнього візиту він святкував свій день народження.

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Поки вони були там, то оглянули пам'ятки, зокрема зупинялися в іншому місті, за що жінка, про яку йдеться, була рада заплатити, а також інші пожертвування. Проте натомість їй представили докладний список витрат – до копійки.

"Ось список", - поділилася вона на Reddit. "152,10 долара за перебування у готельному номері в іншому місті (добре, це я розумію). 105 доларів за бензин (за те, що вони возили нас містом та за його межі під час нашого перебування, щоб показати нам пам'ятки), 90 доларів - їжа для вечірки з нагоди дня народження чоловіка (думаю, але якщо ви пропонуєте влаштувати для когось вечірку, ви зазвичай не очікуєте, що він заплатить половину). 136,20 долара - прокат автомобіля (коли ми їздили з ними на інший острів на декілька днів, я теж це підтримую). 21 долар за бензин (думаю, для їзди містом). 6,50 долара за паркування (за чортове паркування машини на вулиці. Один день у місті! Серйозно?). 27 доларів за паркування в аеропорту (коли ми припаркували машину в аеропорту перед вильотом на інший острів на 2 дні. Правда?). ВСЬОГО: 537,80 доларів США".

Жінка зізналася, що була шокована цим списком. Вона додала, що планувала віддати декілька сотень за житло та їжу на день народження.

"Але насправді просити нас заплатити за бензин, щоб возити нас та паркуватися, це просто смішно! 6,50 доларів! І той факт, що це були не просто $500, а $537,80! Вони попросили нас приїхати в гості, а потім без нашого відома весь час підраховували все, що ми робили, щоб розділити вартість всього", - обурилася вона.

Також жінка зазначила, що декілька років тому подруга з чоловіком приїздили в гості до неї, але вона і не замислювалася про те, що виставити їм рахунок:

"Я, звичайно, не дала їм підрахунок продуктів, які вони заборгували, чи бензину, витраченого на їхню поїздку! Ви просите когось залишитись з вами і самі за це платите!".

Нагадаємо, модель Playboy зізналася, чому ніколи не займається сексом у п'ятницю, 13-го. Вона має декілька правил у цей день.

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